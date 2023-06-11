México rescata el empate ante Camerún en el último minuto

La Selección Mexicana ha generado dudas en el juego amistoso frente a Camerún. De cara al encuentro correspondiente a las Semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf frente a Estados Unidos, el equipo dirigido por Diego Cocca no ha convencido en San Diego, California, donde la escuadra azteca pudo rescatar el empate en el último minuto del compromiso.

Previo al inicio del partido, el combinado nacional tuvo la baja de Carlos Acevedo, guardameta que iba a iniciar como titular, no obstante, una molestia en un hombro fue impedimento para que el arquero de Santos Laguna disputara el juego en el Snapdragon Stadium.

Durante el primer tiempo del partido, el cuadro de 'Los Leones Indomables' se fue al frente en el marcador por conducto de Bryan Mbeumo, mediocampista que milita en el Brentford de la Premier League, quien fue el encargado de romper el cero en la pizarra marcando al minuto 37.

Posteriormente, Israel Reyes hizo el tanto del empate en el tiempo agregado de la primera parte. Para el segundo tiempo, Karl Toko Ekambi puso el 2-1, el atacante del Stade Rennais F. C. de la Ligue 1 supo aprovechar un error de Luis Ángel Malagón para volver a poner arriba a la Selección de Camerún. Antes de finalizar el partido en California, Kevin Álvarez puso el 2-2 en el tiempo agregado.

RESUMEN: México 2-2 Camerún | Partido Amistoso en el Estadio Snapdragon

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Estados Unidos, la siguiente prueba en juego eliminatorio

El siguiente partido de la Selección Mexicana es el jueves 15 de junio cuando la escuadra azteca se mida a Estados Unidos en la Semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf. En la otra llave de la antesala de la Final, Panamá se enfrenta a Canadá.

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