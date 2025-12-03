deportes
Gudiño se Viste de HÉROE: Doble Milagro de Cruz Azul ante Tigres en la Semifinal

Se vivió uno de los momentos más intensos de la Semifinal del Apertura 2025 entre Cruz Azul y Tigres. Primero, cabezazo de Correa que obliga a Gudiño a una atajada espectacular, y en la siguiente jugada, un nuevo disparo de Tigres que se estrella en el poste, salvando otra vez a La Máquina.

Azteca Deportes
Liga MX
Cruz Azul
Tigres de la UANL
