Gudiño se Viste de HÉROE: Doble Milagro de Cruz Azul ante Tigres en la Semifinal
Se vivió uno de los momentos más intensos de la Semifinal del Apertura 2025 entre Cruz Azul y Tigres. Primero, cabezazo de Correa que obliga a Gudiño a una atajada espectacular, y en la siguiente jugada, un nuevo disparo de Tigres que se estrella en el poste, salvando otra vez a La Máquina.
