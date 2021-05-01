Guillermo Pereira apunta al título del Huntsville Championship

Parece que será un fin de semana lleno de expectativas para el golf latinoamericano. A Gaby López en la LPGA y a Abraham Ancer y Joaquín Niemann en el PGA TOUR, se les sumó el chileno Guillermo Pereira, quien también logró estar en posición de pelear por el título del Huntsville Championship, torneo correspondiente al Korn Ferry Tour.

Este sábado, “Mito” entregó tarjeta de 65 golpes (-5) por segundo día consecutivo y con total de 11 bajo par se ubica en la segunda posición del torneo que se disputa en el campo de The Ledges, Alabama.

Guillermo Pereira, quien acertó el 88% de los greens en regulación, también se mostró muy preciso con su golpe de salida, ya que pegó el 92% de los fairways para anotarse seis birdies, once pares y tan solo un bogey durante el “día de movimiento”.

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Lo más sobresaliente de su día llegó en los últimos nueve hoyos, donde logró bajar el par-5 del 10, el par-3 del 13 y el par-4 del 14. Cuando parecía que había encontrado un impulso, un bogey en el 17 lo frenó, pero el chileno no se dio por vencido y recuperó el golpe perdido con un birdie en el hoyo final.

Otro de los jugadores que aprovechó el sábado fue el colombiano Marcelo Rozo, quien con rondas de 68-69-68 acumula un total de 205 impactos (-5), que de momento lo coloca en el top-20 del tablero.

El francés Paul Barjon firmó tarjeta de 64 golpes (-7), que sumado a su 65-67 de los primeros dos días le da un total de 196, 14 bajo par y lidera con tres de ventaja cuando sólo restan 18 hoyos para que finalice la competencia.

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Barjon jugó un golf dominante durante todo el recorrido, donde se mostró sólido desde el tee y con confianza sobre el green. Incluso llegó a cometer un error en el par-3 del 5, pero respondió con birdies consecutivos en los hoyos 7 y 8.

