Gaby López peleará por el título en Singapur

La mexicana Gaby López tuvo un día sensacional en el Tanjong Course de Sentosa Golf Club. Este sábado registró una tarjeta de 67 golpes (-7) y saltó hasta el cuarto lugar del HSBC Women’s World Championship, que se juega en Singapur, con un total de 204, 12 bajo par.

La graduada de la Universidad de Arkansas quemó el campo con nueve birdies, aunque cometió dos bogeys que la hicieron frenar su impulso, pero no manchan su estupenda actuación que la deja con oportunidad de buscar el trofeo el domingo.

De esta manera, Gaby López intentará conseguir su tercer título en el LPGA Tour y el segundo en territorio asiático, ya que en 2018 ganó el Blue Bay LPGA en China. Mientras que el año pasado levantó el trofeo del Diamond Resorts Tournament of Champions en Orlando.

What a round from @GabyLopezGOLF 🔥



She fires a third round 65 and will start the final day 12-under par



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Después de un birdie en el hoyo final, Xiyu Lin tiene la ventaja tras 54 hoyos jugados, con total de -14, en el HSBC Women’s World Championship, luego de una tercera ronda de 66. Lin, que está durmiendo en el liderato de cara a la ronda final por primera vez en su carrera, se recuperó rápidamente después de calmar sus nervios en la bandera del 1.

“El primer hoyo estaba realmente nerviosa. Pensé que iba a pegar más largo porque estaba nerviosa, pero obviamente no estaba tan nerviosa, así que la dejé (la bola) corta y dejé el putt corto. Así que me dije a mí misma, como ayer, tuve dos bogeys y me recuperé con un birdie de inmediato. Dije, definitivamente puedo hacer eso”, afirmó Lin.

“El segundo hoyo fue una bandera difícil, pero me las arreglé para golpear el green en el lugar correcto y hacer el putt. Eso fue bastante importante", finalizó.

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What. A. Moving Day. 🔥



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La española Carlota Ciganda no pudo esta vez con el par del campo y sus 73 la relegan del quinto al decimotercer puesto.

Azahara Muñoz, la otra española en competición, cerró su tercera jornada con 72 golpes y ocupa el puesto 44 en la clasificación.

