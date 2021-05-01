Samooja se unió a Von Dellingshausen en la cima del Tenerife Open

Kalle Samooja registró un 66 para unirse a Nicolai von Dellingshausen en la cima de la clasificación de cara al último día del Tenerife Open 2021, pero el dúo tiene un gran grupo de perseguidores reunidos detrás de ellos en Golf Costa Adeje.

Von Dellingshausen entró a la tercera ronda con una ventaja de tres golpes y cargó un 70 para llegar a 17 bajo par y mantenerse en lo más alto del tablero en una jornada complicada en las Islas Canarias.

Sin embargo, el finlandés Samooja hizo seis birdies y un sólo un bogey para unirse a él en el primer sitio, un tiro por encima del sudafricano Dean Burmester y dos por delante del surcoreano Yikeun Chang, el favorito local Sebastián García Rodríguez y el polaco Adrian Meronk. Además, hay un grupo de 20 jugadores a cinco impactos.

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Ambos líderes todavía están buscando su primera victoria en el European Tour, ya que Samooja, graduado del European Challenge Tour 2018, perdió en un playoff en cada una de sus temporadas completas en el Tour.

Von Dellingshausen ha tenido un desempeño constante en el Challenge Tour durante las últimas cuatro temporadas, pero sólo está jugando su decimosexto evento del European Tour y actualmente no tiene todos los privilegios de juego.

A huge putt for Dellingshausen 🥲



He co-leads going into the final round.#TenerifeOpen pic.twitter.com/6k1yyLM3Im — The European Tour (@EuropeanTour) May 1, 2021

Eso significa que el domingo podría ser un día que le cambie la vida a cualquiera de ellos, pero se enfrentarán a un duro desafío, potencialmente por la forma en la que llegan Burmester, campeón del Tshwane Open 2017, y los recientes ganadores John Catlin y Garrick Higgo, que estaban a tres del liderato junto a Sean Crocker y Alfredo García-Heredia.

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Otros españoles que también bajaron del par fueron: Pedro Oriol (-6), el debutante Eduard Rousaud y Adri Arnaus (-5), Eduardo de la Riva (-3), Pablo Larrazábal y Álvaro Hernández (-2), Alejandro Cañizares y Adrián Otaegui (-1).