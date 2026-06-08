Hugo Broos se rinde ante la Selección Mexicana antes de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección de Sudáfrica cerró su preparación para el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ contra México con una conferencia de prensa. En ella, el director técnico, Hugo Broos, elogió a la Selección Mexicana, sus jugadores y su estilo de juego de cara al duelo en el Estadio Ciudad de México.

Aunque el estratega belga reconoció no saber los nombres de todos los jugadores mexicanos, admitió que la Selección Mexicana es un equipo muy completo y que sus pupilos deberán estar al mejor nivel si quieren obtener un buen resultado este 11 de junio.

“No me sé los 11 nombres de los jugadores de México, pero te puedo decir que todos son peligrosos. Es un equipo muy completo, con mucho movimiento, con solidaridad”, dijo el entrenador de Sudáfrica. “Son un equipo muy bueno y tenemos que estar en nuestro mejor nivel el próximo jueves si queremos tener un buen resultado”.

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El director técnico tomó como última referencia el duelo entre México y Serbia donde la selección azteca se impuso 5-1. Broos notó que el esfuerzo colectivo del equipo de Javier Aguirr es notable porque si todos defienden, todos atacan de la misma manera.

“Vi el juego contra Serbia. Fue fantástico como jugaron, principalmente durante la primera media hora. Todo el equipo ataca, todo el equipo defiende”, explicó el estratega. “Son un equipo demasiado completo y será muy difícil para nosotros el jueves”.

El director técnico de Jamaica confirmó que su selección empató con Sudáfrica en el último juego antes de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @OmarVV9

Broos sabe que Sudáfrica no es favorito para ganar en el Estadio Ciudad de México ante uno de los tres anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, quiere que sus jugadores se preparen de la mejor manera para poder enfrentar a los mexicanos en su mejor nivel.

“Un partido de futbol es un partido de futbol y no tenemos porque pensar ahora que no tenemos ninguna posibilidad contra México. Tenemos que prepararnos y tenemos que jugar a nuestro mejor nivel”, explicó el antiguo entrenador de Camerún y múltiples equipos belgas.

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