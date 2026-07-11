Al igual que Haaland: nació en Inglaterra, pero hoy buscará eliminarlos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con Noruega

Noruega ha sido una selección que a lo largo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha podido marcar diferencias sobre otros rivales. Sin embargo, existe una curiosidad que está vinculada con el origen de nacimiento de dos de sus principales figuras. ¿Quiénes son los jugadores que pretenden dejar en el camino al combinado nacional de Inglaterra?

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Se trata nada más y nada menos de Erling Haaland y Thelo Aasgaard, quienes nacieron en suelo inglés, pero con el paso de sus carreras tomaron la determinación de representar los colores de la bandera del país de sus padres.

El Androide nació en Leeds para luego trasladarse junto a su familia a suelo noruego, territorio en donde alcanzó un lugar de privilegio jugando al fútbol. Aasgaard, por su lado, es surgido de la ciudad de Liverpool y en su pasado tuvo la oportunidad no solamente de representar a Inglaterra sino también de integrar el equipo francés, país de nacimiento de su madre.

¿Cuáles son las probables alineaciones para el partido entre Inglaterra y Noruega por los Cuartos de Final?

Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sørloth, Antonio Nusa y Erling Haaland.

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¿Qué dice la Inteligencia Artificial sobre el ganador del partido entre Noruega e Inglaterra?

Según lo detalla Gemini, herramienta de Inteligencia Artificial de Google, los pronósticos le dan la posibilidad a los ingleses de avanzar a la siguiente ronda. “El marcador exacto que más veces se ha repetido en las simulaciones de los algoritmos es un 2-1 a favor de Inglaterra”, menciona.

“Dicho esto, el fútbol se juega en la cancha y Noruega llega con un Erling Haaland completamente encendido, siendo el máximo goleador activo del torneo con 7 tantos, por lo que se espera un partido muy abierto y con garantía de goles de ambos lados. ¡Va a ser un tremendo partidazo!”, apuntó.