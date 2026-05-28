Nadie lo conocía y ahora es el futbolista más buscado por una insólita iniciativa de internet

Con una carrera sólida pero silenciosa en la A-League australiana, Tim Payne tenía -hasta hace muy pocos días- una presencia digital prácticamente nula. Ese anonimato, paradójicamente, fue lo que le permitió convertirse en uno de los apellidos más buscados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en las últimas horas. El defensor central de la Selección de Nueva Zelanda -sin proponérselo- superó los 600 mil seguidores en Instagram, luego de que un creador de contenido lo señalara como el futbolista con menor visibilidad entre los convocados de los 48 equipos participantes.

Quién es Tim Payne y cómo se volvió viral

La fiebre mundialista se percibe en diferentes puntos del globo terráqueo. En Argentina, el influencer Valen Scarsini, le propuso a su audiencia identificar al jugador con la comunidad más chica. Luego de revisar los perfiles de cientos de futbolistas, el sudamericano descubrió a Tim Payne, defensor con apenas 4.000 seguidores.

A partir de ahí, Scarsini lanzó una convocatoria abierta a su audiencia con una pregunta que resultó ser irresistible: "¿Y si todos apoyáramos al mismo jugador, sin importar la camiseta que uno viste? ¿Qué pasaría si hubiera uno que nos uniera a todos? Alguien a quien apoyemos sin importar nuestra nacionalidad", escribió.

La aceptación fue tan inmediata como masiva, ya que miles de personas se dirigieron al perfil del profesional para darle follow y acompañarlo con mensajes de aliento. La curiosidad es que la gran mayoría estuvieron escritos en español, un idioma que el neozelandés probablemente no hubiera esperado leer jamás en sus comentarios.

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Esta es la trayectoria de Tim Payne

Debutó en el fútbol profesional a los 16 años con el Auckland City, y luego hizo un recorrido por Waitakere United, Blackburn Rovers —histórico campeón de la Premier League en 1995— y Portland Timbers de la MLS, antes de recalar en Wellington Phoenix, donde encontró su mejor versión.

Tim Payne se enteró de la iniciativa y mantuvo un contacto con el creador de contenido

Con el Phoenix, Payne se consolidó como uno de los pilares defensivos del equipo. En la temporada 2020-21, fue titular en los 26 partidos del club y resultó el jugador con más minutos en cancha de toda la plantilla. Las lesiones complicaron sus últimas campañas, pero no le impidieron llegar al llamado de la selección para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Nueva Zelanda integra el Grupo G junto a Bélgica, Egipto e Irán, y sus partidos están programados para el 15, el 21 y el 26 de junio. Para Payne y sus compañeros, el objetivo histórico es conseguir la primera victoria de los All Whites en un Mundial. Y de forma inesperada, tendrá más de medio millón de personas acompañándolo.