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Fútbol

Haití será la primera prueba de Estados Unidos en Copa Oro

Estados Unidos y la Selección de Haití, harán su debut este domingo en el marco del inicio de la Copa Oro 2021 en el Grupo B.

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Escrito por: Azteca Deportes

Estados Unidos y la Selección de Haití, harán su debut este domingo en el marco del inicio de la Copa Oro 2021 en el Grupo B, donde también se ubican los combinados de Martinica y Canadá.

El conjunto de las barras y las estrellas llega con los ánimos por todo lo alto tras conseguir la Nations League frente a México en un dramático partido donde remontaron a la escuadra dirigida por Gerardo Martino.

Cabe destacar que los estadounidenses tendrán muchas ausencias durante el torneo, pues el técnico Gregg Berhalter decidió jugar la competición con una gran mayoría de integrantes de la MLS y tan solo unos cuantos que militan en Europa.

Entre los jugadores más destacados para Estados Unidos de la MLS están, el portero del Atlanta United, Brad Guzan, el mediocampista del LA Galaxy, Sebastian Lletget y el delantero del Orlando City SC Daryl Dike.

Arcahale en entrenamiento

Haití buscará dar el golpe

Por su parte Haití viene de dos victorias consecutivas y diez goles a favor en la fase previa de la Copa Oro donde consiguieron su boleto al ganarle a San Vicente y Granadinas 6 goles a 1 y a Bermudas por 4 tantos a 1.

Entre los hombres más peligrosos del equipo haitiano, están Frantzdy Pierrot que tiene ya 4 anotaciones en los dos juegos previos y también el caso de Duckens Nazon que no desentonó al tener 3 dianas en el mismo número de actuaciones.

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El saldo de los enfrentamientos entre ambas selecciones favorece a los norteamericanos, pues en doce encuentros, Estados Unidos tiene 6 victorias por 4 triunfos de los caribeños, además de dos empates.
En los últimos 5 partidos se registra un récord de 3 victorias para los de las barras y las estrellas y dos empates y el último antecedente enCopa Oro data del 2015 donde Estados Unidos ganó con gol de Clint Dempsey en el estadio de los Patriotas de Nueva Inglaterra.

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