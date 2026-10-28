Halls llevó “La ley de Checo” a las calles con un Pit Stop de 50 segundos

Un respiro en medio del ritmo de la ciudad

El tráfico, los pendientes y las decisiones del día a día pueden hacer que la mente vaya más rápido de lo que necesitamos. Bajo esa idea, Halls y Checo Pérez impulsaron "La ley de Checo", una campaña que invita a respirar profundo para recuperar el enfoque cuando los pensamientos se acumulan y no nos dejan pensar con claridad.

Como parte de esta iniciativa, el pasado sábado 24 de octubre, Halls realizó frente al Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, una activación que replicó la precisión y velocidad de un pit stop de la máxima categoría del automovilismo: una experiencia de 50 segundos que convirtió la espera en una oportunidad para refrescarse y reenfocar.

Un Pit Stop para cambiar el ritmo

Cuando el vehículo se detenía, un equipo de seis especialistas entraba en acción con una cuenta regresiva de 50 segundos. Durante ese tiempo, los conductores y sus acompañantes recibían Halls, agua y distintas experiencias de frescura, mientras los mensajes de la dinámica los invitaban a respirar y reenfocarse antes de continuar su camino.

La mecánica trasladó la precisión de los pits a una situación cotidiana, con un mensaje que iba más allá de la velocidad: cuando todo va a mil, un respiro en el momento justo te da la claridad para tomar mejores decisiones.

Así, Halls llevó el mensaje de su campaña al espacio público con una experiencia que conectó la frescura de la marca con una invitación sencilla: respirar, recuperar el enfoque y seguir con todo.

¿Qué pasaría si darte 50 segundos para respirar profundo cambiara el ritmo de tu día? Con "La ley de Checo", Halls llevó este mensaje a las calles e invitó a todos a darse ese respiro antes de tomar el volante de sus decisiones.