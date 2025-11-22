Flick sorprende y abre la puerta del Barça al regreso de Messi

En medio de un Barcelona que busca reencontrarse con su mejor versión, el nombre de Lionel Messi vuelve a retumbar en la Ciudad Condal. Y esta vez no fue un rumor de redes sociales o una declaración aislada: fue el propio Hansi Flick, técnico del FC Barcelona, quien dejó abierta la puerta a un posible regreso de Messi al Barça, encendiendo la ilusión de miles de aficionados alrededor del mundo.

Durante la conferencia previa al duelo contra el Athletic Club, Flick fue directo al hablar del argentino, dejando frases que han dado la vuelta al planeta.

“Messi encajaría en cualquier equipo. Es el mejor jugador de la última década o más”, afirmó el alemán, palabras que alimentaron la narrativa de un eventual regreso del rosarino al club donde se convirtió en leyenda.

Aunque Flick dejó claro que su contrato termina en 2027 y el de Messi con Inter Miami en 2028, dio a entender que la decisión final no le corresponde, pero tampoco cerró la puerta. Para los aficionados del Barça, eso fue suficiente para soñar.

La visión de Flick sobre el presente del Barcelona

Más allá del guiño hacia Messi, Flick también habló del presente inmediato del equipo. Confirmó que Lamine Yamal está listo para volver tras tratar su pubalgia durante el parón internacional, destacando su disciplina y madurez pese a su juventud.

El estratega alemán también señaló que Joan García será titular, mientras que Raphinha, aún con molestias, tendrá minutos limitados. Sobre Marcus Rashford, admitió que es duda por fiebre y que su estado se definirá horas antes del partido.

En cuanto al mediocampo, Flick aseguró que sabe “cómo reemplazar a Frenkie de Jong”, aunque prefirió no revelar nombres. También se mostró optimista sobre la evolución de Pedri, quien estaría muy cerca de volver.

Un Barça que mira al futuro sin perder de vista su pasado

El regreso al Camp Nou, aunque con aforo reducido, también fue tema de conversación. Flick confesó que el equipo se siente más cómodo allí que en Montjuïc: “Es un estadio que nos da energía. Los aficionados lo hacen especial”.

Sobre la pelea por LaLiga contra el Real Madrid, el técnico fue contundente: “La temporada es larga, debemos concentrarnos en lo nuestro”.

Sin embargo, nada llamó más la atención que sus palabras sobre Messi. En un Barcelona que busca estabilidad, identidad y grandeza, Flick dejó caer un guiño lleno de nostalgia… y esperanza. Porque cuando el entrenador del Barça dice que Messi encajaría perfecto, el mundo escucha.