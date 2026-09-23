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Fútbol

¡INSÓLITO! Le hizo gol a México en el Mundial y ahora quiere probar su talento en la NFL

Uno de los mejores delanteros en los últimos años que le marcó gol a México en el Mundial, reveló le gustaría poder jugar en la NFL de pateador

Harry Kane
|REUTERS

Escrito por: Iván Vilchis

Este miércoles 23 de septiembre del 2026, el delantero de Inglaterra, Harry Kane reveló en entrevista que para el final de su carrera podría considerar cambiarse de deporte.

El deporte que le gustaría practicar a Harry Kane al final de su carrera

El delantero reveló en una entrevista que todo depende de lo que pase en el cierre de la carrera pero en caso de llegar a la MLS, ve posible combinar el futbol con poder ser pateador de la NFL debido a las temporadas de ambos torneos.

“Todo depende de lo que suceda en mi carrera durante los próximos cinco o seis años, de mi motivación y de lo que quiera hacer. La NFL es mucho más realista que el golf, digámoslo así. Quizás si llego a la MLS en el futuro o a algún otro equipo, podría ser posible combinar ambas cosas (jugar futbol y pateador en la NFL), con las temporadas".

Harry Kane abrió la oportunidad de poder llegar a la MLS en un futuro y de poder jugar en la NFL como pateador. Dos escenarios que no había mencionado en los medios de comunicación.

Cerró mencionando que por el momento es algo que solo tiene en mente pues confesó que ahora mismo quiere jugar el mayor tiempo posible con el Bayern Munich. "Pero lo tengo en mente porque ahora mismo siento que quiero jugar aquí todo el tiempo que pueda".

Harry ha demostrado su gusto por el futbol americano en varias ocasiones y ha participado en algunas dinámicas como pateador, en el que ha mostrado un buen talento.

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