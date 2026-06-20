Quedó fuera del Mundial 2026 de última hora y hoy se dedica a vender estampas mundialistas en EE. UU.

En la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se dieron a conocer algunas informaciones vinculadas con las bajas en las convocatorias de las 48 selecciones participantes del torneo. En este sentido, hubo una que, sin lugar a dudas, llamó la atención y fue la del defensor inglés, Harry Maguire, quien fue visto como vendedor de estampitas en suelo norteamericano.

Este hecho se habría viralizado en las redes sociales cuando fue visto al deportista en el Rockefeller Centre de la ciudad de Nueva York. En este espacio, fue encontrado Maguire, quien repartió sobres oficiales en una de las campañas promocionales de la compañía encargada de la elaboración del álbum.

Dicha escena fue documentada por varios fanáticos que transitaban en el lugar, quienes se acercaron al pequeño puesto para saludar al hombre que en la actualidad viste los colores del Manchester United.

😅🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇺🇸 Harry Maguire no fue convocado por Tuchel pero APARECIÓ EN ESTADOS UNIDOS VENDIENDO FIGURITAS. pic.twitter.com/ys5xoHpOUP — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 20, 2026

¿Por qué Harry Maguire no fue convocado por el técnico de la Selección de Inglaterra?

El inesperado anunció que sorprendió a varios fanáticos del combinado europeo se dió netamente por asuntos de Tomas Tuchel, actual conductor. Si bien, el defensor es uno de los jugadores con mayor experiencia, el técnico explicó que tuvo otro tipo de prioridades.

En este escenario Tuchel habría ratificado en su convocatoria a los futbolistas con mayor cantidad de minutos durante el ciclo previo al arranque de la contienda internacional. Además, el estratega estaría buscando algunas fichas polifuncionales para el armado del esquema táctico.

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