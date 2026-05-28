FUROR: esta es la estampa más valiosa del álbum Panini y puede llegar a valer miles de pesos

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ tiene a flor de piel a todos los aficionados, pues es el torneo más esperado por los amantes del futbol, los cuales tienen que esperar cada 4 años para ver a su selección medirse ante las grandes potencias. Es en este periodo en el que todos quieren comprar y llenar su álbum Panini, pero lo que pocos saben es que hay una manera de llenarlo de forma barata y una estampa supervaliosa que incluso llega a valer miles de pesos.

En las plataformas de compra y venta más famosas se ofrece la estampa 00 en miles de pesos, pues hay algunas personas que la ofertan desde los 2,500 hasta los 25 mil pesos. Pero lo que tal vez muchos se cuestionarán es el porqué de su gran valor, y ello se debe a que es la imagen del álbum Panini. Conoce por qué la CDMX fue considerada la mejor sede para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La estampa 00 se vende hasta en 25 mil pesos.|Mercado Libre

El futbolista que está detrás de la estampa más valiosa del álbum Panini

La estampa 00 no pertenece a ninguna estrella del futbol actual, sino a un defensa aguerrido que fue muy afamado en Italia en la primera mitad del siglo XX. Carlos Parola es el protagonista y quien aparece realizando una chilena, la cual hizo famosa entre los años 40 y 50.

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Parola fue un defensor italiano que vistió y portó el gafete de la Juventus de 1939 a 1954, club con el que conquistó 2 títulos de la Serie A y una Coppa de Italia. Asimismo, representó a su selección en la Copa Mundial de Brasil 1950, aunque solo disputó un partido en la justa.

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La historia de la imagen del álbum Panini

La fotografía de la estampa 00, la cual se cotiza en miles de pesos en el mercado mexicano, fue capturada por Corrado Banchi en 1950, entre un partido entre la Juventus y la Fiorentina cuando Parola realizó la acrobacia que dominaba y que dio a conocer a todo el mundo.

De acuerdo con la página Cardfilia, el autor le vendió la foto a Panini por 60 dólares (poco más de 1 mil pesos en la actualidad), sin pensar en que sería la imagen principal de un álbum de colección que es adquirido en todo el mundo.