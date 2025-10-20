deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Home Run Azteca
Nota

¡Hasta el último! Habrá juego 7 en la serie de campeonato en la Liga Americana en la MLB

Los Blue Jays de Toronto consiguieron el triunfo en el sexto juego de la serie de campeonato en la Liga Nacional ante los Mariners en los playoffs de la MLB 2025

Vladimir Guerrero jr
Iván Alfie
Home Run Azteca
Compartir

El domingo por la noche en el Rogers Centre, los Toronto Blue Jays mantuvieron viva su temporada al vencer 6-2 a los Seattle Mariners en el Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, igualando la serie 3-3 y forzando un séptimo y definitivo encuentro por el boleto a la Serie Mundial 2025.

Desde el inicio, los locales mostraron determinación. En la segunda entrada, Toronto aprovechó un error defensivo de Eugenio Suárez para anotar las dos primeras carreras del encuentro. Poco después, el novato Addison Barger amplió la ventaja con un cuadrangular de dos carreras que encendió al público canadiense y puso el marcador 4-0 en apenas tres innings.

Te podría interesar: Kevin Durant supera a LeBron James con un millonario acuerdo con los Rockets de Houston

El héroe inesperado de la noche fue el joven abridor Trey Yesavage, quien lanzó 5.2 entradas de gran calidad. El derecho mantuvo a raya a la ofensiva de Seattle con siete ponches y apenas dos carreras permitidas, demostrando temple en el momento más importante de la temporada. Su actuación fue destacada por el mánager John Schneider, quien señaló que el novato “se comportó como un veterano bajo presión”.

En el quinto episodio, Vladimir Guerrero Jr. volvió a responder con su poder habitual al conectar un jonrón solitario que amplió la ventaja a 5-0. Con ese batazo, el dominicano-canadiense llegó a seis cuadrangulares en los playoffs, igualando un récord histórico de la franquicia en postemporada.

Te podría interesar: Día Mundial contra el Cáncer de Mama: las mujeres deportistas que sobrevivieron y volvieron a competir

¡Arranca el Mundial Femenil Sub-17 2025! Todo sobre el Torneo en Marruecos

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Alfie

Autor / Redactor

Iván Alfie

Te Recomendamos

Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista: Salvador Escobar Nuevo presidente de Liga Arco Mexicana del Pacífico
DEPORTVXPRESS.jpg
Home Run Azteca
MVP Marmolejos, pitcher Contreras y el manager Lorenzo Bundy | Serie del Rey LMB 2025 DEPORTV
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Santiago Harp en la Serie del Rey 2025 | Visión escarlata tras el título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Don Alfredo Harp en la Serie del Rey 2025 | El legado detrás del título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Horacio de la Vega habla sobre el futuro de la LMB | Serie del Rey 2025 y legado escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Carlos Sepúlveda: ‘Este título es para la afición’ | Entrevista en la Serie del Rey 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Allen Córdoba en la Serie del Rey 2025 | El héroe del bicampeonato con Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Julián Ornelas y su mamá hablan tras el título 18 | Serie del Rey 2025 con alma escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Haper Gamboa en la Serie del Rey 2025 | El capitán bicampeón habla claro
TOP5HRUNMINIS2 (3).jpg
Home Run Azteca
Alejandra Orozco lanza la primera bola y habla del beisbol mexicano | Serie del Rey 2025
×
×