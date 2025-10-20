¡Hasta el último! Habrá juego 7 en la serie de campeonato en la Liga Americana en la MLB

El domingo por la noche en el Rogers Centre, los Toronto Blue Jays mantuvieron viva su temporada al vencer 6-2 a los Seattle Mariners en el Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, igualando la serie 3-3 y forzando un séptimo y definitivo encuentro por el boleto a la Serie Mundial 2025.

Desde el inicio, los locales mostraron determinación. En la segunda entrada, Toronto aprovechó un error defensivo de Eugenio Suárez para anotar las dos primeras carreras del encuentro. Poco después, el novato Addison Barger amplió la ventaja con un cuadrangular de dos carreras que encendió al público canadiense y puso el marcador 4-0 en apenas tres innings.

El héroe inesperado de la noche fue el joven abridor Trey Yesavage, quien lanzó 5.2 entradas de gran calidad. El derecho mantuvo a raya a la ofensiva de Seattle con siete ponches y apenas dos carreras permitidas, demostrando temple en el momento más importante de la temporada. Su actuación fue destacada por el mánager John Schneider, quien señaló que el novato “se comportó como un veterano bajo presión”.

En el quinto episodio, Vladimir Guerrero Jr. volvió a responder con su poder habitual al conectar un jonrón solitario que amplió la ventaja a 5-0. Con ese batazo, el dominicano-canadiense llegó a seis cuadrangulares en los playoffs, igualando un récord histórico de la franquicia en postemporada.

