¿Hay juegos HOY del Mundial 2026? Esto dice el calendario sobre el jueves 16 de julio

Llegamos a la última instancia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y pese a que estabamos acostumbrados a disfrutar de muchos partidos por día esto ya se acabó y ahora como máximo gozaremos de un juego más, y es que ayer por la tarde se definió quienes serán los finalistas de la Mundial 2026, la final será entre Argentina y España que lograron llegar aquí tras derrotar a Inglaterra y a Francia respectivamente. Según el calendario de la FIFA este día no gozaremos de ningún partido, el sábado 18 de julio se jugará el partido por el tercer lugar de la Copa del Mundo entre Francia e Inglaterra. La gran final está programada para jugarse el domingo 19 de julio en punto de las 3 horas.

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Argentina vs España: La Gran Final

El enfrentamiento entre España y Argentina, dos de las potencias más dominantes del panorama futbolístico actual, representa el duelo soñado por cualquier aficionado. Aunque la esperada Finalissima fue cancelada, la posibilidad de un cruce durante la Copa del Mundo 2026 ha mantenido viva la expectativa, convirtiéndose en uno de los temas más debatidos por la prensa internacional.

Por un lado, La Furia Roja llega con un estilo consolidado bajo la dirección de Luis de la Fuente. España ha demostrado una capacidad técnica superior, destacando por su control del balón y la verticalidad que aportan jóvenes estrellas como Lamine Yamal y Nico Williams. Su capacidad para desarticular defensas rivales ha llevado a que analistas, incluso de la prensa española, se atrevan a afirmar que el conjunto europeo posee una superioridad futbolística capaz de "aplastar" a cualquier oponente si mantiene su mejor nivel.

En la vereda de enfrente, la Albiceleste de Lionel Messi sigue siendo el equipo a batir. Más allá del talento individual de su capitán y de figuras como Lautaro Martínez o el incombustible Dibu Martínez, Argentina se distingue por su innegociable coraje, pasión y una resiliencia competitiva forjada en los momentos de mayor presión. Mientras España apuesta por el despliegue técnico y la posesión, el equipo sudamericano se apoya en su bloque emocional y táctico para superar adversidades.

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