Jesús Gallardo fue tendencia por algo icónico y que no tiene nada que ver con Toluca

A horas del comienzo del Apertura 2026 (con predicciones y simulaciones), Jesús Gallardo se convirtió en tendencia en las redes sociales. Sin embargo, nada tiene que ver con Toluca. De hecho, se habla mucho del lateral izquierdo de los Diablos Rojos por su rendimiento con la Selección Nacional de México. Pero, ¿de qué se trata?

Resulta que tras la remontada de Argentina ante Inglaterra en la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Jesús Gallardo se volvió tendencia en X (ex Twitter). Pues algunos usuarios compararon la jugada del gol de Lautaro Martínez tras asistencia de Lionel Messi con los centros del jugador de Toluca.

Los comentarios virales en las redes sociales sobre Jesús Gallardo

“La diferencia entre tener un futbolista de clase mundial centrando y tener a... Jesús Gallardo”, comenzó diciendo un usuario en redes. Otro sostuvo: “Tuchel pensó que el que tiraba los centros sería Jesús Gallardo y no Lionel Messi”.

TE PUEDE INTERESAR:



Las repercusiones no tardaron en llegar. “Estás hablando del mejor jugador de la historia centrado jajaja. No mames cómo te atreves a compararlo con Gallardo”, “También no te mames, Messi el mejor de la historia y Gallardo bueno…”, “nmms tampoco compares a Jesús Gallardo con MESSI jajajajajaja”, fueron algunos de los comentarios.

Cabezazo de Lautaro a pase de Messi.

Y pensar que el Vasco planeaba hacerlo con Gallardo centrándole al Memote. pic.twitter.com/mRGnyKaclN — Ing Chacoito 🇷🇺🏆 (@Chacoitismo) July 15, 2026

“También es Messi wey no seas injusto con mi Gallardo jajaja”, expresó un aficionado de Toluca. En tanto, otro respondió: “Cabezazo de Lautaro a pase de Messi. Y pensar que el Vasco Aguirre planeaba hacerlo con Gallardo centrándole al Memote”.

La diferencia entre tener en futbolista de clase mundial centrando y tener a... Jesús Gallardo:

🇦🇷 | 🇲🇽 pic.twitter.com/TxqHXZVdVo — Félix Rios (@FelixRiosSSF) July 15, 2026

Antonio Mohamed había hablado sobre Jesús Gallardo y la Selección Mexicana

“Fue muy bueno. Creo que, por el rendimiento mostrado, el resultado quedó corto. Me parece que el partido contra Inglaterra era un encuentro que se podía ganar, pero bueno, es una lástima que México no pueda avanzar”, comenzó diciendo Antonio Mohamed.

Justamente al “Turco” le habría gustado ver a la dupla izquierda de Toluca en el campo. “A mí me hubiera gustado que Alexis Vega jugara ese último partido para hacer mancuerna con Jesús Gallardo, pero él decidió otra cosa y los conoce mucho mejor porque estuvo con ellos”, agregó. Por todo eso, lamentablemente, Gallardo fue tendencia en redes.