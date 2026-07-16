La HORA EXACTA para ver el Necaxa vs Atlante, partido inaugural del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

La espera ha terminado. Este jueves 16 de julio de 2026, el futbol mexicano vive una jornada histórica con el choque entre Club Necaxa y Atlante FC en el Estadio Victoria. El partido, programado para las 19:00 horas tiempo del centro de México, marca el telon de arranque del torneo Apertura 2026 y simboliza el reencuentro de dos de las instituciones mas tradicionales del balompie nacional.

La HORA EXAXTA para ver el partido

El horario seleccionado para este compromiso no es casualidad, el duelo ha sido bautizado como El Padre de Todos los Clasicos, dado que su rivalidad es anterior a los enfrentamientos mas mediaticos del futbol mexicano actual. Elegir el horario de las 19:00 para este jueves no solo permite que el partido funcione como el evento inaugural de la temporada, sino que tambien garantiza la maxima audiencia posible para presenciar el regreso oficial del Atlante a la Primera Division tras una ausencia de 12 años.

Para los aficionados, este horario de tarde noche es ideal para seguir el retorno de los Potros de Hierro. Tras adquirir la franquicia que pertenecia a Mazatlan y bajo la direccion tecnica de Miguel Piojo Herrera, el Atlante vuelve al maximo circuito con la mision de recuperar su lugar en la elite. Enfrentar a los Rayos del Necaxa en su casa, el Estadio Victoria, bajo las luces del atardecer hidrocalido, añade un ingrediente nostalgico y competitivo que promete ser uno de los momentos mas comentados de esta jornada 1.

El esperado retorno de los Potros de Hierro

El regreso del Atlante a la Primera Division es, sin duda, el suceso mas llamativo de este inicio de torneo. Despues de doce años de ausencia, durante los cuales el club se consolido como uno de los equipos mas competitivos en la Liga de Expansion MX, los Potros han logrado materializar su vuelta al maximo circuito tras obtener la certificacion necesaria y adquirir la franquicia que anteriormente pertenecia a Mazatlan FC. Esta nueva etapa no solo significa el reencuentro con la maxima categoria, sino tambien el retorno del club a la Ciudad de Mexico, donde tendran como sede el historico Estadio Azteca. Bajo el mando de Miguel Herrera y con la incorporacion de refuerzos como Martin Fernandez, Cristobal Alfaro, Octavio Vazquez y Paolo Adame, la institucion azulgrana busca escribir un nuevo capitulo a la altura de su historia, reafirmando su identidad como el Equipo del Pueblo ante una aficion que espero pacientemente este momento.

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