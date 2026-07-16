Golpe para Chivas: tendrá dos bajas importantes para el arranque del Apertura 2026

Este fin de semana Chivas debuta en el Apertura 2026, en un duelo de alto calibre, pues se enfrentará al Toluca. Pero lo que más le va a pesar a Gabriel Milito son las bajas de 2 jugadores importantes para su esquema, por lo que es un duro golpe para la escuadra que ya tiene a su 9 para el torneo venidero.

El conjunto rojiblanco no podrá contar con Santiago Sandoval y Hugo Camberos, que son piezas claves para el entrenador argentino, ya que pese a que no son titulares, son hombres de recambio que le dan dinamismo al equipo cuando se requiere abrir espacios. Lo anterior, ya que tanto ellos como otros 6 futbolistas de la institución fueron convocados por la Selección Mexicana Sub-20.

Sandoval y Camberos fueron convocados por la selección Sub-20.|Chivas

Convocatoria de los jugadores de Chivas

La Selección Nacional de México Sub-20 disputará el Premundial de la categoría en el país, a realizarse del 24 de julio al 9 de agosto de este año. La finalidad del torneo es que el equipo azteca obtenga su boleto a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 y de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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El formato es simple, pues las 4 selecciones que lleguen hasta las semifinales del torneo clasificarán a la justa mundialista que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán. Mientras que el campeón de la justa obtendrá su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los partidos que disputarán los jugadores de Chivas

México vs. Antigua y Barbuda - Viernes 24 de julio a las 5 de la tarde en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla

Costa Rica vs. México - Lunes 27 de julio a las 8 de la noche en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla

México vs. Guatemala - Jueves 30 de julio a las 7 de la tarde en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.