¿Hay partido HOY en el Estadio Ciudad de México, ante Azteca? El calendario de la FIFA del Mundial 2026™ del 2 de julio

La fiebre mundialista del Mundial 2026™ continúa y millones de aficionados en la capital del país se hacen la misma pregunta: ¿Hay partido HOY en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca)?

México vs Inglaterra: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de Octavos de Final del Mundial 2026 en TV Abierta, a través de TV Azteca

Para todos los que esperaban ponerse la camiseta e ir al Coloso de Santa Úrsula, la respuesta corta es NO. El calendario oficial de la FIFA no programó actividad de eliminación directa en la Ciudad de México para este jueves 2 de julio de 2026. El majestuoso inmueble guardará reposo absoluto hoy y tendrá su próximo protagonismo el domingo 5 de julio con el duelo entre México vs Inglaterra.

La Cartelera Mundialista para HOY (Jueves 2 de julio)

El telón se abre temprano a las 13:00 horas con el imperdible choque entre España y Austria. La "Furia Roja" saltará a la cancha del Estadio de Los Ángeles con la firme convicción de avanzar a octavos, pero enfrente tendrá a una combativa escuadra austriaca que busca dar la gran sorpresa del torneo. Recuerda que este platillo europeo lo podrás disfrutar completamente GRATIS por la señal abierta de Azteca 7, El Canal del Mundial, y también por nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de los mejores.

Más tarde, a las 17:00 horas, el Estadio de Toronto albergará un duelo de titanes europeos cuando Portugal se mida cara a cara con Croacia. Un duelo táctico de pronóstico reservado donde las individualidades de ambos conjuntos definirán el boleto a la siguiente ronda.

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Para cerrar la actividad del día a las 21:00 horas, Suiza y Argelia (en el cruce definitivo de la jornada) se verán las caras sobre la cancha del BC Place de Vancouver. Un enfrentamiento físico y dinámico que promete mantenernos al filo del asiento hasta el último minuto.

Aunque las luces del Estadio Ciudad de México se queden apagadas este jueves, la emoción se vive al máximo en las pantallas de Azteca Deportes.

