Fue “enemigo” de Checo Pérez en Red Bull, ahora está de vuelta en la Fórmula 1

Una de las razones por las cuales Sergio, Checo Pérez, no salió en los mejores términos de Red Bull hace un par de temporadas deriva de los constantes roces que tuvo con personas dentro de la escudería, mismas que hicieron que el trabajo del mexicano tras el volante fuera minimizado en más de una ocasión.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

Uno de estos personajes es nada más y nada menos que Helmut Marko, quien hace unos meses fue despedido de Red Bull debido a los problemas que tenía en la escudería. Ahora, se sabe que uno de los “enemigos” principales de Checo Pérez volverá a la Fórmula 1, por lo que no está de más conocer más al respecto.

¿Cuál será el trabajo de Helmut Marko en la Fórmula 1?

De acuerdo con información del portal OE24 Sports, Helmut Marko fue confirmado para ser el embajador oficial del Gran Premio de Austria, mismo que es el más importante para Red Bull y que, por tal motivo, se celebrará el fin de semana del 26 al 28 de junio del 2026.

Te puede interesar: Estas son las carreras que Isaac del Toro SE PERDERÁ tras su lesión

Te puede interesar: Así ha sido la evolución de la máscara de El Grande Americano

🚨 Helmut Marko VUELVE a la Fórmula 1.



➡️ Se convierte en embajador del Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring (28 de junio).



➡️ Será su regreso al paddock tras dejar Red Bull Racing en 2025.



(@oe24at) #F1 #AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/fS7QV7SRhZ — Rubén Canales (@RubCanales) April 11, 2026

Con ello, el “máximo enemigo” de Checo Pérez vuelve a tener un puesto oficial en la Fórmula 1, aunque se desconoce si después de este Gran Premio Marko se mantendrá allegado de alguna forma al automovilismo considerando que fue despedido de Red Bull a finales de la temporada 2025.

Cabe mencionar que, en sus más de 20 años como integrante de Red Bull, Marko fue fundamental en la cosecha de títulos que la escudería tuvo, sobre todo, a principios de esta década, misma en donde superó a Mercedes con Verstappen y Pérez como pilotos principales.

¿Cuáles fueron los números de Checo Pérez en Red Bull?

A pesar de los constantes roces que tuvo con Helmut Marko, vale decir que Checo Pérez tuvo grandes actuaciones durante su etapa en Red Bull. De hecho, con la escudería austriaca el nacido en Jalisco acumuló cinco triunfos, tres pole positions, 29 podios y un subcampeonato mundial en el año 2023.