Henry Martin feliz de no cambiar América por Chivas

Henry Martin tuvo una adaptación progresiva desde su llegada al América en 2017, si bien hubo torneos en los que no fue titular y contaba con muy poca participación, hoy se ha convertido en capitán, referente y goleador del club azulcrema. Sin embargo, en el pasado, estuvo muy cerca de abandonar el equipo para ir al odiado rival.

Durante la administración de Ricardo Peláez, Henry Martin estuvo muy cerca de convertirse en futbolista de las Chivas, y sólo una diferencia del 15% en lo económico, impidió su salida de América para llegar a la Perla Tapatía.

¿Hasta dónde llega la pasión por Chivas? Aficionado se tatúa a Alexis Vega

Te puede interesar: ‘Uno de los mejores fichajes de la Serie A’, prensa italiana sobre Memo Ochoa

Henry Martin prefiere al América

Henry Martin recordó que estuvo muy cerca de llegar a las Chivas cuando Ricardo Peláez lo buscó para reforzar el ataque de los rojiblancos, sin embargo, el delantero apostó por su continuidad con América y hoy es el goleador del equipo y del Clausura 2023 con sus 10 anotaciones.

“Fue la mejor decisión no haber huido a lo que vivía en América, pese a tener en contra a la afición, actuaciones en cancha, abucheos, cómo me sentía dentro y fuera de la cancha”, comentó.



En el mismo tenor aseveró que “haberme ido era huir de cómo me sentía, adversidades y lo afronto y me hace crecer como jugador” aseguró el goleador del América ante los medios.

Henry Martin ahora es uno de los futbolistas más importantes de América, y ha sido honrado con el gafete de capitán, algo que ha ido ganando con el trabajo diario dentro de la institución azulcrema.

“Cómo cambia la cosa. Yo no pedí nada. Ellos me contactaron, me ofrecieron y yo escuché. Platiqué con directiva y no se dieron las cosas”, dijo Henry Martín.

Henry Martin reconoció buen momento de Chivas

Previo a disputarse el Clásico Nacional en Estadio Akron el próximo 18 de marzo, el delantero del América tuvo palabras de reconocimiento al buen momento que se vive en el campamento de Chivas.

“Es obvio para todos que (Chivas) están jugando mejor, mejor actuación y por eso están arriba en la tabla. Un clásico juegues bien o mal lo tienes que ganar, así sea el primero no hay excusas. Los dos jugamos de muy buena manera, venimos haciendo las cosas bien y el que actúe de mejor manera tendrá el resultado a favor”, dijo el delantero del América en zona mixta.