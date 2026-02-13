Henry Martín contó por primera vez su situación más íntima: “Lloraba y le pagaba a la almohada”
Aunque ha ganado muchos títulos en Club América, la realidad del delantero no siempre fue buena
Henry Martin habló en las últimas horas tras sus polémicas declaraciones sobre la afición del Club América. De todos modos, otro de los temas que hicieron mucho ruido y generaron hasta la tristeza de los fanáticos fue el de las lesiones que sufrió el delantero. Es que en los últimos tres torneos cortos padeció distintos problemas físicos que lo alejaron de las canchas.
“Llegaba a casa y me acostaba y decía: ‘Es que no puede ser, no puede ser, no’. Lloraba, le pegaba a la almohada, gritaba a la almohada”, reveló el capitán del Club América en una reciente entrevista. Henry Martin –que estuvo cerca de jugar en otro equipo de México– habló en la previa al Clásico Nacional entre las Águilas y las Chivas de Guadalajara y conmovió a todos.
Entre otras cosas, el delantero de 33 años habló sobre su última lesión, que le ocurrió en un partido interno en un entrenamiento en el Nido de Coapa. Allí le dieron un pase al espacio, él corrió y, al intentar bajar la pelota, sintió un pinchazo en el isquio. Tras esto, reveló que hasta pensó en retirarse del futbol profesional.
Las durísimas declaraciones de Henry Martin sobre sus lesiones
“Estaba llorando porque decía: ‘No puede ser…No, no me hagas esto, ¿por qué? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué de lo mismo?’. Ese fue un momento duro”, reveló. Además, contó que vio hasta a los propios médicos preocupados y con los ojos llorosos de verlo mal. En ese momento, reveló que le dijo al doctor: “Ya está, ya no puedo más, se acabó”.
El balance de Henry Martín en el Club América
Según los datos registrados por BeSoccer, plataforma referente en estadística deportiva, este es el rendimiento histórico del delantero con la camiseta azulcrema:
- Apariciones totales: 309
- Presencias en el once inicial: 223
- Goles marcados: 117
- Pases de gol (asistencias): 51
- Registro disciplinario: 10 tarjetas amarillas y ninguna expulsión.
- Palmarés: 8 títulos
- Campeón Liga MX: Apertura 2018, Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.
- Campeón Copa MX: Clausura 2019.
- Ganador del Campeón de Campeones: 2019 y 2023.
- Campeón Supercopa de la Liga: 2024.