Deja heridos choque entre hinchas del Bayern Munich y Galatasaray

Por lo menos cinco personas han resultado heridas en choques entre los hinchas del equipo alemán Bayern Munich y del turco Galatasaray, que se enfrentan este día en la ciudad de Estambul en partido correspondiente a la fase de grupos de la Champions League.

Los medios informativos turcos señalan que los incidentes se produjeron en la madrugada en la céntrica calle de istikal de la ciudad turca, cuando un grupo de 70 hinchas germanos se enfrentaron con 30 del club local.

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Los aficionados violentos se arrojaron mesas y botellas hasta que la Policía intervino para separarlos.

Los heridos, cuatro de ellos alemanes, fueron trasladados a un hospital y luego a los hoteles en los que se alojan.

En lo deportivo, Bayern Munich lidera la clasificación del grupo A de la Champions League con dos puntos más que el club Galatasaray.

Aficionados croatas detenidos por cánticos fascistas

Por otra parte, ocho aficionados del Dinamo de Zagreb, vigente campeón de la liga croata, han sido detenidos por haber coreado lemas fascistas en la grada durante un partido el pasado sábado contra el Velika Gorica, según informó este día la Policía.

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Los detenidos, varones entre 18 y 44 años, están acusados de "cantar lemas cuyo contenido expresa o incita al odio o la violencia por diferencias raciales, étnicas, nacionales o religiosas", explicó la Policía, según informa la agencia de noticias Hina.

La Policía ha registrado también varios apartamentos y locales en busca de materiales e insignias 'ustasha', el movimiento croata pronazi durante la II Guerra Mundial, bajo cuyo gobierno se asesinó a decenas de miles de serbios, judíos, gitanos y croatas antifascistas.

El primer ministro croata, el conservador Andrej Plenkovic, condenó el comportamiento de los detenidos.

También lo hicieron un portavoz del Gobierno y el ministro de Justicia, Ivan Malenica, que estaban en el estadio cuando se corearon esos cánticos, y que han sido criticados por medios progresistas por no haber abandonado las gradas en señal de rechazo a esos lemas.