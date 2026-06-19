La hermana de Cristiano Ronaldo ESTALLÓ contra Portugal tras el empate ante Congo: “Olvidaron cómo pasar la pelota”

El debut de Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ levantó las expectativas de miles de aficionados. Lamentablemente el astro portugués no logró anotar en el empate 1 a 1 con la República Democrática del Congo, dejando una serie de reacciones entre las cuales se encontró la de la hermana del “Bicho”.

Kátia Aveiro, hermana del futbolista, dejó una dura crítica al equipo portugués en general, ya consideró que el equipo parece haberse olvidado de cómo jugar el futbol que han ido desplegando a lo largo de la etapa de Roberto Martínez.

Cristiano Ronaldo no puede llevar a su equipo al triunfo Portugal vs RD Congo.|Jonathan Duenas/MEXSPORT

El duro mensaje de la hermana de Cristiano Ronaldo sobre el debut de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

"Mágicamente olvidaron cómo pasar la pelota, ganar duelos y hacer contraataques. El juego en el medio campo iba para atrás. Está siendo extraña esta copa, Muy extraña", dejó la hermana de Cristiano Ronaldo por escrito en una de sus historias de Instagram.

📲💥 Tremenda la rajada de Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, después del empate de Portugal contra RD Congo en el Mundial



"Mágicamente OLVIDARON cómo PASAR la pelota, cómo robarla y cómo hacer contraataques"



"El juego se desarrolló del medio campo para atrás...… pic.twitter.com/hUqa3PcUU0 — Madrid Sports (@MadridSports_) June 19, 2026

Sin embargo, no todo fueron críticas por parte de Katia Aveiro, ya que al final de la publicación dejó un mensaje esperanzador: “Aunque empecemos mal, terminaremos acertando hasta el final".

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¿Quién es Kátia Aveiro, la hermana de Cristiano Ronaldo?

Kátia Aveiro decidió comenzar su carrera profesional como cantante profesional con el nombre de Ronalda en 2005. Sin embargo, dejó su nombre artístico en 2013 para lanzar su sencillo Boom Sem Parar bajo su nombre real. Un año después, su fama logró incrementarse al participar en el 2014 en el reality show español Supervivientes.

Kátia Aveiro junto a Cristiano Ronaldo|Credito: @katiaaveirooficial / Instagram

En 2016, la hermana del futbolista decidió sacar su propia marca de gafas de sol bajo el nombre de KA SUNGLASES. Actualmente genera contenido regularmente en redes sociales, al punto de contar con 1.6 millones de seguidores en Instagram.

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