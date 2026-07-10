Pocos conocen al simpático hermano de Lamine Yamal: tiene 3 años y es una sensación

España sigue avanzando en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con Lamine Yamal como una de sus principales figuras. Sin embargo, fuera del terreno de juego, otro integrante de su familia ha conquistado a los aficionados en redes sociales.

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Se trata de Keyne Yamal, el hermano menor del futbolista, quien acompaña a su familia durante el torneo y se ha convertido en una sensación gracias a los momentos que protagoniza en las tribunas y zonas de celebración. Las imágenes del pequeño festejando los goles de España y apoyando a su hermano rápidamente se viralizaron entre los aficionados del futbol.

Quién es Keyne, el hermano menor de Lamine Yamal

Keyne nació en septiembre de 2022 y actualmente tiene 3 años. La diferencia de edad con Lamine es considerable, ya que la estrella de España cumplirá 19 años este 13 de julio.

A pesar de ello, ambos mantienen una relación muy cercana que ha llamado la atención de los seguidores de la selección española. Lamine ha reconocido en diversas ocasiones que siente una enorme responsabilidad por su hermano menor y que intenta estar presente en su crecimiento pese a las exigencias de su carrera profesional.

Las cámaras han captado en varias oportunidades la complicidad entre ambos, tanto en celebraciones deportivas como en momentos familiares. Durante la participación de España en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Keyne protagonizó uno de los momentos más comentados cuando celebró con entusiasmo uno de los goles de la selección.

Las imágenes recorrieron redes sociales y medios internacionales, que destacaron la espontaneidad y simpatía del pequeño.

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No es la primera vez que aparece junto a su hermano. Muchos aficionados lo recuerdan durante las celebraciones de la Eurocopa 2024 y también en eventos importantes de la carrera de Lamine, como la ceremonia del Balón de Oro, donde ambos compartieron protagonismo.

Ahora, mientras España busca avanzar hacia el título mundial, Keyne continúa ganándose el cariño de los aficionados y demostrando que también puede ser una de las figuras más queridas del torneo, incluso sin pisar la cancha.

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