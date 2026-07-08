Lamine Yamal dijo cuál es su grupo de banda favorito y sorprendió con este mexicano

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ mantiene la atención del público enfocada en las grandes estrellas del fútbol internacional y con la Selección de España avanzando a paso firme, Lamine Yamal es una de ellas. El astro del FC Barcelona aún no ha mostrado su mejor versión en lo que va del certamen, sin embargo, aún se mantiene en el centro de los reflectores.

En las últimas horas, el futbolista de 18 años se transformó en el centro de la escena mediática por un motivo ajeno al plano estrictamente deportivo. El atacante ibérico participó en una entrevista descontracturada donde compartió detalles vinculados a sus preferencias musicales y rutinas de concentración previas a los partidos. Yamal sorprendió a todos al contar de manera directa que su banda favorita del momento es el mexicano Grupo Frontera. La actual estrella del FC Barcelona reveló que uno de los temas que más escucha en la actualidad es Un X100to. Cabe mencionar que este grupo mexicano ha crecido en este último tiempo y ya es popularmente conocido a nivel mundial por sus tradicionales corridos tumbados.

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Lamine Yamal y España quieren ir por más en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El conjunto dirigido por Luis De La Fuente se enfrentará este viernes a Bélgica en el Estadio Los Ángeles. Con la presencia prácticamente asegurada de Lamine Yamal como titular, el astro del Barcelona buscará marcar por primera vez en una instancia definitoria, ya que ante Portugal no logró hacerlo. Lamine aún no ha logrado mostrar su mejor versión en esta justa mundialista, como sí lo logró durante la Eurocopa que ganó con España.

Mientras tanto, el combinado belga arribó a los cuartos de final tras ganarle con mucha autoridad a Estados Unidos. España vs Bélgica promete ser uno de los grandes duelos que nos dejará la Copa Mundial de la FIFA 2026™.