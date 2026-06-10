Son hermanos, nacieron en Europa y jugarán el Mundial 2026 para una selección de CONCACAF

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá historias muy interesantes que contar y una de ellas tiene como protagonistas a los hermanos Bacuna. La inclusión de 48 equipos a esta edición que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá permitió que selecciones que veían muy lejana la posibilidad de disputar una justa mundialista, puedan cumplir el sueño de participar. Ese es el caso de Curazao, equipo que buscará dar la sorpresa en el torneo.

Leandro y Juninho Bacuna dejaron sus raíces de lado para hacer soñar a una nación que tiene menos de 200 mil habitantes. Ambos nacieron en Países Bajos, pero tomaron la decisión de representar internacionalmente a Curazao al tener la oportunidad de nacionalizarse. Los dos jugadores le aportan calidad y jerarquía europea a un equipo que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por primera vez en su historia.

Curazao |Mexsport

Quiénes son los hermanos Bacuna, jugadores de Curazao

Leandro es el mayor. Nació el 21 de agosto de 1991 en Groninga y se formó en las inferiores del FC Groningen de Países Bajos. Jugó en varios equipos de Europa como el Aston Villa y Watford de Inglaterra, por ejemplo, y hoy defiende la camiseta del Igdir FK, de la segunda división de Turquía. Juega como mediocampista y lleva 70 partidos jugados con los centroamericanos, además de ser el capitán del equipo.

TE PUEDE INTERESAR:



Juninho nació en la misma ciudad y a día de hoy tiene 28 años de edad. Al igual que su hermano, juega como mediocampista y también se formó en las filas del Groningen. Tiene experiencia en varias ligas de Europa, habiendo jugado para el Birmingham de Inglaterra y el Rangers FC de Escocia, por ejemplo. Hoy forma parte del Gaziantep FK, equipo de la Primera División de Turquía. Lleva 49 partidos con Curazao y 14 goles convertidos.

Leandro y Juninho Bacuna en Curazao|Crédito: @jbacuna07 / IG

El gigante desafío que tendrá Curazao en el Grupo E

Al ser una selección debutante, Curazao aparece como el equipo más débil del Grupo E en el certamen internacional. El sorteo no le favoreció, ya que compartirá zona con Alemania, claro candidato a ganar el grupo, además de Ecuador y Costa de Marfil, combinados fuertes que buscarán su boleto hacia la ronda de Dieciseisavos de Final.

De todos modos, Curazao cuenta con una carta única que no se ha visto anteriormente en mundiales. Resulta que los ocho mejores terceros también tendrán la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda, debido al formato de 48 selecciones participantes. En este contexto, el objetivo de los hermanos Bacuna y el combinado centroamericano es claro: avanzar de grupos en su primera participación en la historia de la Copa del Mundo.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.