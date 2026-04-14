Nadie puede creer la reacción de Heung-min Son al conocer un famoso estadio de la Liga BBVA MX

Heung-min Son es una de las grandes estrellas del futbol asiático. El delantero jugó por varios años en la Premier League defendiendo la camiseta del Tottenham y hoy, alejado de los reflectores, se encuentra atravesando una nueva etapa en la MLS jugando para LAFC. El surcoreano será titular contra Cruz Azul en la Vuelta de los Cuartos de Final de la Concachampions y, en la previa del partido, quedó impresionado con el estadio de Puebla.

El equipo de Nicolás Larcamón hará de local en el Estadio Cuauhtémoc y, durante la jornada del lunes, el conjunto angelino aprovechó su estancia en México para realizar el reconocimiento del campo de juego donde jugarán contra Cruz Azul. LAFC captó varias imágenes de sus jugadores ingresando al recinto de Puebla y la reacción de Son se volvió viral rápidamente al mostrar su emoción mientras daba sus primeros pasos en el estadio.

Heung-min Son se encuentra en México|LAFC

Heung-min Son se sorprende al conocer el Estadio Cuauhtémoc

Mientras salía del tunel del vestuario, Son comenzó a observar las gradas del Estadio Cuauhtémoc y no pudo ocultar su emoción: “¡Wow! ¿Buen estadio, verdad?”, soltó el futbolista de 33 años ante las cámaras. Cabe destacar que es la primera vez que Heung-min pisa suelo mexicano, aunque deberá regresar al país en los próximos dos meses.

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Resulta que Corea del Sur será uno de los rivales de la Selección Mexicana en la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El 18 de junio, ambos países se verán las caras en el Estadio Akron para disputar la Jornada 2 y hay muchas chances de que Son sea titular en el combinado asiático. Sin embargo, el delantero de LAFC ya sabe lo que es enfrentar a México.

Ultimando detalles en Puebla ⚡️ pic.twitter.com/IHTZr2iiZ2 — LAFC (@LAFC) April 14, 2026

Heung-min Son ya tuvo de rival a México

El ex Tottenham y Bayer Leverkusen ya tuvo acción contra el combinado azteca. Fue en septiembre del año pasado cuando México y Corea del Sur se enfrentaron en un compromiso amistoso disputado en GEODIS Park, Estados Unidos. El encuentro finalizó en un empate 2-2 y Son colocó su nombre en el marcador al convertir el primer gol de los asiáticos en el minuto 65 de partido.

Cabe destacar que Son fue figura con LAFC en el juego de Ida contra Cruz Azul jugado en Los Ángeles, habiendo convertido un gol y una asistencia. Ahora, con la ventaja 3-0 en el global, tanto él como su equipo buscarán mantener el resultado en Puebla para avanzar a las Semifinales del torneo.

