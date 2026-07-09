Hijo de Cristiano Ronaldo puede elegir NO jugar con Portugal: las otras selecciones a las que puede representar

Cristiano Ronaldo Jr. sigue dando pasos importantes en las categorías juveniles de Portugal. Sin embargo, su futuro a nivel de selecciones todavía no está definido. Aunque ya ha vestido el jersey portugués en divisiones menores, las reglas de elegibilidad le permiten representar a otros 5 países cuando llegue al futbol profesional.

Mientras Cristiano Ronaldo fue eliminado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sin brillar, su hijo mayor aún no está vinculado de forma definitiva a la federación lusa y conserva la posibilidad de elegir entre 5 selecciones nacionales para su carrera absoluta.

Cristiano Ronaldo Jr. puede representar a cinco selecciones

Portugal aparece como la opción más probable. Su padre es el máximo referente histórico del combinado nacional y el joven ya ha formado parte de las categorías inferiores. Sin embargo, todavía puede cambiar de decisión antes de disputar un partido oficial con la selección mayor.

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Las otras alternativas son Estados Unidos, España, Inglaterra y Cabo Verde. El delantero nació en California, por lo que tiene derecho a representar a USA. Además, vivió varios años en España durante la etapa de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y también pasó parte de su infancia en Inglaterra, mientras su padre jugaba para el Manchester United.

El portugués no puede jugar en La Liga luego de adquirir acciones del Almería.|Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo Jr. también podría jugar con Cabo Verde

La opción menos conocida es Cabo Verde. Cristiano Ronaldo tiene ascendencia caboverdiana por parte de su familia, una situación que también abre la puerta para que su hijo pueda representar a esa selección si cumple con los requisitos administrativos correspondientes.

Por ahora, todo indica que continuará su proceso con Portugal. El joven destaca en las categorías inferiores del Al Nassr y recientemente levantó un nuevo título con la selección sub-16, aumentando las expectativas sobre su futuro.

Cristiano Jr podría regresar a Al Nassr

Los cinco países que pueden convocar a Cristiano Ronaldo Jr.

Estas son las selecciones que pueden aspirar a contar con el hijo de Cristiano Ronaldo cuando llegue al futbol absoluto:

Portugal.

Estados Unidos.

España.

Inglaterra.

Cabo Verde.

¿Cómo le fue a Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Cristiano Ronaldo terminó su participación mundialista con 3 goles convertidos pero generando muchas críticas, al igual que el nivel de sus compañeros. En tanto, Portugal fue eliminado en Octavos de Final. Los resultados del conjunto portugués fueron: