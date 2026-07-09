Esto fue lo primero que hizo Cristiano Ronaldo tras quedar eliminado del Mundial 2026

El sueño mundialista de Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal se desvaneció el lunes pasado en Dallas. Tras caer ante España, con un agónico gol de Mikel Merino en el tiempo de descuento, el capitán luso cerró prematuramente su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Lejos de las luces de la victoria, el astro portugués protagonizó este miércoles un regreso a casa marcado por la discreción y el hermetismo, lejos del alcance de los focos. ¿De qué manera? A través de un jet privado, el mismo que lo acompaña hace ya un largo tiempo.

En un operativo diseñado para evitar el contacto con la prensa y los aficionados, el delantero abandonó el Aeropuerto de Lisboa por una terminal privada. Imágenes difundidas por la emisora SIC captaron el momento preciso en que el autobús que trasladaba al grueso de la delegación llegó a la zona restringida de la pista. Sin contacto con el público, Cristiano descendió del vehículo para abordar su jet privado, un impresionante Bombardier Global Express 6500 adquirido en 2024.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:



Así es el avión privado de Cristiano Ronaldo

La aeronave, valorada en cerca de 61 millones de libras, es una pieza de ingeniería personalizada que cuenta con un livery oscuro distintivo, emblemas con la silueta del jugador, suite privada, zona de estar y ducha independiente. Fue en este entorno de lujo, con capacidad para quince personas, donde el goleador se refugió tras la amarga despedida del torneo con su seleccionado.

🚨🎥



الاسطورة كريستيانو ذهب مباشرةً إلى طائرته الخاصة عند وصوله إلى لشبونة صباح اليوم ✈️🇵🇹 pic.twitter.com/xKf7Lz4qoH — n e e d y (@CallHimGoat) July 8, 2026

El regreso de la delegación lusa fue, además, fragmentado. Nueve integrantes de la plantilla, entre ellos figuras de peso como Bernardo Silva, João Félix, Ruben Dias y Diogo Dalot, optaron por permanecer en Estados Unidos, prescindiendo del vuelo colectivo que retornaba a suelo europeo.

La eliminación en octavos de final ante España no solo significó un duro golpe deportivo para un plantel que se perfilaba como candidato, sino que también marcó el cierre de una etapa tensa en la concentración. Mientras los análisis sobre el futuro de la selección portuguesa ya han comenzado en los medios europeos, Cristiano Ronaldo ha preferido refugiarse en la privacidad de su entorno personal, dejando atrás el sinsabor de una competencia que, para él y para su equipo, terminó mucho antes de lo previsto.