¿Mala suerte? La estrategia de los hinchas de Brasil para que Argentina quede afuera del Mundial 2026

La rivalidad entre Brasil y Argentina volvió a dar de qué hablar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En las horas previas a los siguientes compromisos de la Albiceleste, un grupo de aficionados brasileños organizó un banderazo en Filadelfia que rápidamente se hizo viral en redes sociales por una curiosa acción dirigida al equipo de Lionel Messi.

Los seguidores de la Verdeamarela colocaron una camiseta de Lionel Messi en la famosa estatua de Rocky Balboa, ubicada frente al Museo de Arte de Filadelfia. La intención fue aprovechar una antigua creencia popular relacionada con la figura, considerada por algunos aficionados como un símbolo de mala suerte para deportistas y equipos que la utilizan antes de una competencia importante.

Brazil fans might want to do some research about Eagles fans before they put jerseys on the Rocky statue pic.twitter.com/29YZ6t8gVN — Barstool Sports (@barstoolsports) June 19, 2026

La curiosa acción de los aficionados brasileños contra Argentina

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales acompañadas de comentarios en tono de broma sobre una posible “mufa” para la Selección Argentina. Aunque se trata de una superstición sin fundamento deportivo, la acción generó miles de reacciones y reavivó la histórica rivalidad entre argentinos y brasileños en plena Copa Mundial.

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La estatua de Rocky es uno de los sitios más visitados de Filadelfia y a lo largo de los años ha sido utilizada por aficionados de distintos deportes para fotografías, celebraciones y hasta rituales relacionados con la suerte. En esta ocasión, los brasileños aprovecharon el simbolismo del lugar para lanzar una peculiar provocación futbolera hacia sus máximos rivales.

Mientras tanto, Argentina continúa enfocada en su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con el objetivo de avanzar a las fases decisivas del torneo, dejando las supersticiones y provocaciones fuera de la cancha.

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