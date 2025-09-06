Esta es la historia de cómo Brawn GP surgió entre las cenizas y triunfó en el automovilismo

En la historia de la Fórmula 1 existen hazañas que parecen imposibles, y una de las más recordadas ocurrió en 2009. Ese año, un equipo que nadie consideraba favorito se convirtió en campeón mundial de pilotos y constructores: Brawn GP. Lo sorprendente fue que lo logró en su única temporada, escribiendo un capítulo épico que aún inspira a los fanáticos del automovilismo.

Todo comenzó con la inesperada salida de Honda de la Fórmula 1 a finales de 2008. En medio de la incertidumbre, el ingeniero Ross Brawn tomó las riendas del equipo, lo adquirió por una cifra simbólica y lo rebautizó como Brawn GP. Apenas unos días antes del inicio del campeonato, la escudería estaba lista para competir, aunque sin los recursos de las grandes marcas.

Checo Pérez visita México para su nueva aventura con Cadillac | Los Protagonistas

¿Cuál fue el secreto del éxito de Brawn GP en 2009?

El legado que Honda dejó resultó ser la clave. El monoplaza BGP001 contaba con el famoso difusor doble, un avance aerodinámico que le dio a Jenson Button y Rubens Barrichello una ventaja imposible de igualar en las primeras carreras. Button ganó seis de las siete iniciales, asegurando un colchón de puntos que sería decisivo.

Aunque los rivales finalmente copiaron la innovación, la ventaja temprana permitió a Brawn GP mantenerse al frente. El resultado fue histórico: Button se coronó campeón mundial y la escudería también levantó el título de constructores.

¿Qué pasó con Brawn GP después de su hazaña?

Tras la gesta, Mercedes-Benz adquirió el equipo para convertirlo en Mercedes-AMG Petronas, una estructura que luego dominaría la F1 con Lewis Hamilton y Nico Rosberg. Ross Brawn fue pieza clave en esta transición y hoy es recordado como uno de los estrategas más brillantes del deporte.