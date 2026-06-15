Nació en Túnez, pero jugó con Suecia el Mundial 2026 y pidió perdón por meterle un gol a su país

Suecia derrotó a Túnez por 5 a 1 en lo que fue el segundo partido del Grupo F durante la jornada del domingo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, la goleada no fue la único que nos dejó este entretenido duelo, ya que el mediocampista ofensivo Yasin Ayari se transformó en la figura central del compromiso tras concretar la anotación que abrió el marcador y su particular historia detrás del festejo de la misma.

La historia detrás del goleador de Suecia vs Túnez|X - @svenskfotboll

El actual futbolista del Brighton de la Premier League de Inglaterra encaminó la victoria de la Selección Nacional de Suecia frente al representativo de Túnez y sorprendió al momento del festejo debido a que pidió disculpas tras marcar su primer gol por los lazos familiares e identitarios que unen al jugador con el equipo rival. El joven volante nació geográficamente en suelo tunecino, pero completó gran parte de su proceso de formación ciudadana y deportiva en los suburbios de Estocolmo.

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Ayari, nacido en suelo tunecino, marcó el primer gol de Suecia ante Túnez en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Yasin nació en Túnez el 6 de octubre del 2003; es hijo de padre tunecino y madre marroquí. Su padre, Azzouz, siempre le inculcó un fuerte sentido de pertenencia y gratitud hacia la tierra que los acogió y esto resultó clave en su carrera ante el llamado de la Federación Tunecina, que intentó convencerlo de jugar para su selección en varias ocasiones. Sin embargo, por el consejo de su padre, decidió representar a Suecia, como una manera de "devolver algo al país que lo recibió y desarrolló".

Ahora, las vueltas de la vida lo pusieron en una encrucijada en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ compartiendo el Grupo F con Túnez, vistiendo la camiseta de Suecia, tal es así que durante el festejo de su primer gol decidió pedir disculpas y posteriormente una vez logrado su segundo tanto en el encuentro lo festejó de gran manera.

