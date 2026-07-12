Cuántas veces Inglaterra y Argentina se enfrentaron en Mundiales: la selección que ganó más cruces

Argentina logró imponerse en el último encuentro de los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en un resultado que le permitirá jugar las Semifinales del certamen ante su par de Inglaterra. ¿Cómo marcha el historial de enfrentamientos de estos dos combinados nacionales?

Es importante considerar que este enfrentamiento de la siguiente ronda de la justa internacional será la confrontación número 15 entre ambos combinados nacionales con tres triunfos para los sudamericanos, cuatro empates y seis festejos para los ingleses.

|Crédito: Mexsport

Los cruces picantes iniciaron en el torneo realizado en 1962, en aquella edición los europeos triunfaron con un 3 a 1 a su favor. La situación no se detuvo y en 1966 la rivalidad se incrementó en un partido en donde Antonio Ubaldo Rattín fue expulsado cuando ni siquiera existían las tarjetas.

Posteriormente, en el torneo de 1986, el Estadio Ciudad de México fue testigo de un imponente triunfo Albiceleste. En aquel enfrentamiento el resultado también se relaciona con el conflicto bélico entre ambas naciones y todo lo relacionado con las Islas Malvinas. El golpe fue dado en el campo y Diego Maradona le brindó a su pueblo varias emociones con la denominada Mano de Dios y por supuesto, uno de los goles más recordados a lo largo de la historia de esta competencia.

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¿Cuáles fueron los últimos antecedentes mundialistas entre Argentina contra Inglaterra?

Los últimos partidos que se realizaron fueron en el certamen celebrado en 1998. En aquella contienda, hubo una igualdad por 2 a 2 en los Octavos de Final que finalmente se resolvió con un festejo sudamericano desde la tanda de los penales.

Posterior a este emparejamiento, en 2002 volvieron a verse las caras en la Fase de Grupos. En aquel cotejo, el resultado terminó siendo favorable a los ingleses, plantel que se impuso en el score con un 1 a 0 en el pizarrón.