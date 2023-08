El ‘10’ del Rebaño que encaró a Vergara tras pase de Chivas a liguilla

En el Repechaje del Clausura 2003 cuando Chivas eliminó a Cruz Azul para enfilarse a la liguilla, se produjo un hecho histórico. La voltereta no era sencilla, pues los rojiblancos perdieron el partido de ida 4-1 en la cancha del Estadio Azul.

En ese entonces Guadalajara era dirigido por Eduardo de la Torre. El ‘Yayo’ tenía en su plantel a elementos como Omar Bravo, Jaír García, Oswaldo Sánchez, Lupillo Castañeda, Manuel Sol y un mediocampista lleno de talento como Emilio Mora, quien portaba la camiseta ‘10’. El primer compromiso de la eliminatoria en la capital del país, fue una pesadilla para Chivas con esa goleada que parecía mandarlos a la lona de cara al juego de vuelta.

En charla con David Medrano, Emilio Mora recordó que tras el descalabro, Jorge Vergara hizo recomendaciones al cuerpo técnico del ‘Yayo’ para modificar la alineación con miras al juego del fin de semana en el Estadio Jalisco. Vergara, fallecido en 2019, apenas tenía un año de haber comprado a Chivas.

“(Yayo de la Torre) Saca a Jaír García y me saca a mí y creo que mete a los dos Ramones, si no mal recuerdo, y pues así quedamos (1-4). El problema fue que (Jorge Vergara) declara que así debió de haber jugado el equipo. Llegamos luego al entrenamiento y me llama el Yayo, había muy buena relación, y me dice: ‘Jorge quiere que te saque’.

Mora recordó con detalles el encontronaso con Jorge Vergara

Emilio Mora recordó que el entrenador le dio el espaldarazo para ponerlo en el once inicial para el juego de vuelta, sin tomar en cuenta el comentario del propietario del equipo rojiblanco. Chivas inició perdiendo en el Jalisco con un penal convertido por Juan Francisco Palencia, con lo que el global se ponía 1-5 para La Máquina. Guadalajara necesitaba 4 goles para empatar el global y los consiguió gracias a notables actuaciones de Mora y Jaír García, dos de los señalados por Vergara.

“Jugué un partidazo, Jaír hizo el cuarto. En la euforia baja (Jorge Vergara al vestidor), y le dije ‘ey, aquí están tus malos, ¿por qué no bajaste allá (en el estadio Azul)? ¿Por qué si bajas aquí en las buenas?” le dijo Emilio Mora a Vergara tras el triunfo.

Guadalajara avanzó a cuartos de final, pero fue eliminado en esa instancia por Morelia con marcador global de 5-3. Mora hizo dos de los tres goles del chiverío en dicha eliminatoria.

El reclamo de Emilio Mora a Jorge Vergara le trajo consecuencias, ya que ese fue su último torneo con la casaca del Rebaño Sagrado. Para el Apertura 2003 pasó a jugar con Veracruz.