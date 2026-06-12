“No fue de primera categoría”: Histórico DT europeo destroza a México por su debut en el Mundial 2026

La victoria de México sobre Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no convenció a todos. Aunque el conjunto dirigido por Javier Aguirre sumó sus primeros tres puntos en el Grupo A, desde Europa surgieron críticas por el desarrollo del encuentro y una de las más llamativas llegó de un histórico técnico alemán.

Se trata de Jürgen Klopp, exentrenador del Liverpool y actual Director Global de Futbol de Red Bull, quien participó como comentarista para la televisión alemana durante la cobertura del torneo. Sus declaraciones no tardaron en hacerse virales debido a la dureza de su análisis sobre el espectáculo ofrecido en el Estadio CDMX.

El ex técnico alemán del LIverpool, Jürgen Klopp, habló sobre el desempeño de México en el debut Copa Mundial de la FIFA 2026™|REUTERS

Jürgen Klopp cuestionó el nivel del partido inaugural en México

Durante la transmisión, Klopp aseguró que el encuentro estuvo lejos de mostrar el nivel que esperaba de una inauguración mundialista. El estratega alemán criticó especialmente los planteamientos tácticos de ambos equipos y señaló varias decisiones defensivas que, a su juicio, condicionaron el desarrollo del partido.

“No fue de primera categoría”, afirmó el exentrenador del Liverpool al analizar el compromiso entre México y Sudáfrica. Además, explicó que hubo errores tácticos que permitieron situaciones evitables durante distintos momentos del encuentro.

Según diversos medios europeos, Klopp también señaló una jugada en la que un equipo tenía ventaja numérica y aun así permitió una acción de contragolpe, situación que utilizó como ejemplo para explicar su postura sobre el funcionamiento colectivo mostrado en el debut del torneo.

México ganó, pero el análisis sigue abierto entre los comentaristas

Más allá de las críticas, la Selección Mexicana consiguió una victoria importante gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, resultado que la colocó en la parte alta del Grupo A tras la primera jornada.

TE PUEDE INTERESAR:

El próximo compromiso del combinado nacional será ante Corea del Sur el 18 de junio en el Estadio Guadalajara, mientras que cerrará la fase de grupos frente a Chequia el 24 de junio. Los dirigidos por Aguirre buscarán mantener el liderato y demostrar dentro de la cancha que pueden ser protagonistas del certamen.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país te traerá totalmente EN VIVO y GRATIS los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluida la gran final del certamen. Además de los encuentros de la Selección Mexicana, podrás disfrutar los duelos más importantes de la fase de grupos, dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final y semifinales a través de la señal de TV Azteca Deportes.

