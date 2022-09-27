Histórico equipo mexicano empata récord de partidos invicto

El Apertura 2022 en la Liga BBVA Expansión MX tiene en el Atlante a uno de los favoritos para llevarse el título al final del semestre. El principal argumento es que los Potros de Hierro están ubicados en la segunda posición de la tabla general; sin embargo, hay un indicador que los enaltece más y que, incluso, los ha hecho igualar un récord.

En todo lo que va de este torneo, el ‘Equipo del Pueblo’ no ha perdido. Son 15 partidos disputados (uno más que la mayoría porque adelantaron su compromiso de la última jornada) y una marca invicta que tiene un solo precedente en el circuito de plata del balompié azteca.

Resumen: Puebla 2-1 Pumas | Jornada 7 | Liga BBVA MX

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Tras el empate a dos goles con la que finalizó su duelo ante los Leones Negros de la UDG, la escuadra azulgrana igualó la marca de juegos invictos que establecieron los Dorados de Sinaloa en el Apertura 2021. En aquel campeonato, los de Culiacán perdieron un solo encuentro y fue ante el Tampico Madero, mismo que fungiría como su verdugo al volvérselos a encontrar en la fase de semifinales.

El Atlante de este certamen ha sido menos dominante que aquellos Dorados. Su balance hasta el momento es de ocho triunfos y siete empates, con 31 unidades, una menos que el Celaya, su próximo rival. En las manos de los ‘Toros’ está la posibilidad de cortar la racha atlantista; no obstante, si la visita iguala o se impone en el bajío, no sólo habrá nuevo récord en solitario de partidos invicto, sino nuevo dueño de la cima.

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El presente torneo ya es histórico para los dirigidos por Mario García. Los 31 puntos que han sumado igualaron su cosecha del Apertura 2021 (la mejor puntuación que han tenido en la Liga BBVA Expansión MX) y, con dos cotejos por disputar, es su mejor registro desde el Apertura 2007, cuando conquistaron su tercer y último título en el máximo circuito.