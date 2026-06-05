“El Último Tango” de Lionel Messi en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Lionel Messi jugará su última Copa Mundial de la FIFA™ y por eso el torneo será especial para el astro argentino. Tan especial que su marca patrocinadora de zapatillas le hizo un diseño significativo para que juegue en la competencia que tendrá lugar en Estados Unidos, Canadá y México. Por eso, Leo utilizará unos botines llamados “El Último Tango”.

Las zapatillas hacen alusión a Argentina y al título ganado en la edición pasada. Una base blanca con detalles azules y dorados, como los de la bandera del país sudamericano. El objetivo es rememorar el 20 aniversario de la primera participación de Lionel Messi en una Copa Mundial y los tachones que utilizó en Alemania 2006.

El nombre de “El Último Tango” también apunta a que este será el último torneo de relevancia del exjugador del Barcelona con su selección. Con 38 años, a punto de cumplir los 39 durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Messi está más cerca del ocaso de su carrera.

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En el momento en el que el rosarino debute contra Argelia, se convertirá en el primer futbolista en jugar en seis Copas del Mundo consecutivas. Tanto Guillermo Ochoa, de México, como Cristiano Ronaldo, también han sido convocados para seis campeonatos del mundo, pero el argentino será el primero en ver acción. Ochoa fue suplente en 2006 y 2010 mientras que CR7 y Portugal jugarán un día después que los argentinos.

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TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ es el evento imperdible del verano y en TV Azteca podrás ver 32 partidos EN VIVO y GRATIS. Además de los encuentros de la Selección Mexicana en la fase de grupos podrás disfrutar un partido de Argentina, porque el duelo contra Argelia del 16 de junio será emitido a través de la señal de Azteca Deportes. Asimismo podrás disfrutar compromisos clave en las fases de eliminación directa así como las semifinales, el juego por el tercer lugar y la final.