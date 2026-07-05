HISTÓRICO: Kylian Mbappé tiene más goles que TODAS estas selecciones en definiciones mundialistas

La voracidad goleadora de Kylian Mbappé no conoce límites. Desde su explosiva aparición en la escena mundialista en Rusia 2018, el delantero francés no solo ha conquistado títulos, sino que ha redefinido lo que significa ser un jugador determinante en las fases decisivas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Su capacidad para encontrar el arco rival cuando la presión es máxima ha alcanzado niveles tan asombrosos que, si el atacante fuera una selección nacional por sí misma, se ubicaría en la parte más alta de la tabla de goleadores históricos en instancias de eliminación directa. Solo sería superado por Argentina, Francia (sin él) y Croacia.

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Desde su debut en el certamen, Mbappé ha acumulado 11 goles en fases de eliminación directa, una cifra que le permite superar a selecciones completas que, históricamente, han sido consideradas potencias del balompié global. La estadística resulta demoledora cuando se desglosa el rendimiento del astro francés frente al de otros combinados nacionales en la misma etapa del torneo:

Argentina: 16 goles

Francia (sin Mbappé): 14 goles

Croacia: 12 goles

Kylian Mbappé: 11 goles

Brasil: 10 goles

Bélgica: 10 goles

Inglaterra: 10 goles

|REUTERS

Lo más impactante de este registro es observar cómo, él solo, suma casi la misma cantidad de tantos que toda la selección de Francia en esas mismas instancias si se excluyera su aporte individual. Este dato no solo subraya su jerarquía como el goleador más peligroso de la actualidad, sino que expone la enorme brecha que existe entre su rendimiento individual y el peso ofensivo de escuadras que dependen de un colectivo para generar peligro.

Mientras que selecciones con décadas de historia mundialista luchan por alcanzar la decena de anotaciones en fases de eliminación desde 2018, Mbappé ha logrado consolidarse como una unidad de ataque autosuficiente. Su eficacia frente al arco en los momentos de vida o muerte lo posiciona, con total justicia, como el jugador más temido por cualquier defensa rival en la recta final de este Mundial 2026.

