La foto de Shakira que se volvió viral en Argentina: ¿Qué dirá Piqué?

La presencia de celebridades en los estadios es una constante en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y Miami no fue la excepción durante el encuentro de dieciseisavos de final entre Argentina y Cabo Verde. Entre el gran número de figuras que se dieron cita en los palcos, la cantante Shakira acaparó gran parte de la atención mediática al ser captada por la transmisión oficial mientras presenciaba el partido junto a sus hijos, Milán y Sasha. El detalle que no pasó desapercibido para los espectadores argentinos fue ver al menor de ellos luciendo la camiseta albiceleste, sumándose al aliento por el equipo de Lionel Scaloni. ¿Qué dirá su padre, Gerard Piqué?

Shakira y sus hijos viendo el partido de Argentina #shakira pic.twitter.com/KGvQG0Brb4 — ShakiraBarranquilla (España) (@sweetycary) July 4, 2026

La artista colombiana fue enfocada por las cámaras cuando el encuentro promediaba la primera mitad, justo después de que Lionel Messi abriera el marcador con una brillante definición tras un pase filtrado de Lisandro Martínez. Mientras la euforia se desataba en las tribunas, se pudo ver a Shakira compartiendo momentos con sus hijos y con otras personalidades presentes, entre quienes también destacaba la familia de David Beckham, presidente y copropietario del Inter Miami, club donde milita el astro argentino.

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Esta no es la primera ocasión en que la cantante se hace presente para apoyar al conjunto sudamericano. Durante la segunda fecha del Grupo J frente a Austria, en Arlington, Texas, Shakira fue el centro de atención en tres momentos distintos, siendo ovacionada por el público presente. Su estrecha relación con el torneo es natural, no solo por su participación en la ceremonia inaugural y su interpretación del tema oficial "Dai Dai", sino también por su historia previa con himnos mundialistas como "Waka Waka" y "La La La", que la mantienen como una figura intrínsecamente ligada a la federación con sede en Suiza.

Shakira apoya a Venezuela

Más allá del ámbito deportivo, Shakira aprovechó su plataforma global para anunciar un compromiso solidario de gran envergadura. A través de sus redes sociales, la artista informó que el Fondo para la Educación Global Citizen de la FIFA, en colaboración con ella, destinará 500.000 dólares para apoyar a los niños en Venezuela, país recientemente devastado por dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5.

La cantante hizo un llamado urgente a líderes mundiales para desbloquear recursos adicionales que permitan restablecer el acceso a la educación en las zonas afectadas, donde la tragedia ha dejado un saldo devastador de miles de víctimas y heridos. Con este gesto, la intérprete busca transformar la atención mediática que recibe en una herramienta concreta de ayuda humanitaria para la región.

