OFICIAL: Semifinales de Leagues Cup 2026 con equipos mexicanos se jugarán en el EXTRANJERO

Tras los cuartos de final, por primera vez desde la instauración del nuevo formato de la Leagues Cup, torneo que enfrenta a la Liga MX vs la MLS, puros equipos mexicanos jugarán las semifinales del torneo binacional.

Tras superar un certamen inicial de 36 franquicias, los clubes nacionales han consolidado un dominio absoluto en esta etapa decisiva, marcando un capítulo histórico en la rivalidad futbolística de Norteamérica.

Las semifinales se disputarán entre León, Monterrey, América y Toluca el próximo miércoles 2 de septiembre en Estados Unidos.

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Fechas y sedes de las Semifinales de la Leagues Cup 2026

Los encuentros que definirán a los finalistas se llevarán a cabo el próximo miércoles 2 de septiembre, conoce los detalles de ambos cruces:

Toluca FC vs Club León



Estadio: Shell Energy Stadium (Houston, Texas)

Shell Energy Stadium (Houston, Texas) Horario: 19:00 horas (hora del centro de México).

América vs Monterrey



Estadio: Dignity Health Sports Park (Los Ángeles, California) Horario: 21:30 horas (hora del centro de México).

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El pase a la Concacaf Champions Cup y el escenario para el Club León

La Leagues Cup otorga tres codiciados pases a la próxima Copa de Campeones de la Concacaf para el campeón, el subcampeón y el ganador del tercer lugar.

Sin embargo, el escenario es muy particular, ya que América, Monterrey y Toluca ya están clasificados al máximo torneo de clubes de la zona. Por lo tanto, el Club León es el único de los cuatro semifinalistas que se juega directamente su pase internacional en esta instancia.

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El conjunto esmeralda obtendrá su boleto continental únicamente si logra terminar entre los tres primeros lugares de la competencia. En caso de no conseguirlo, el cupo no se pierde, sino que se recorrerá de forma automática al siguiente equipo elegible de acuerdo con la tabla de posiciones de la temporada 2025/2026.

La Gran Final de la justa, está programada para el próximo domingo 6 de septiembre. Ese mismo día, las escuadras que caigan en sus respectivas llaves disputarán el crucial partido por el tercer puesto, definiendo el último lugar en el podio.

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