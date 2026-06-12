Los europeos le TEMEN: el hito de Corea del Sur con su victoria en el Mundial 2026

Corea del Sur fue una de las selecciones que más sorprendió durante la primera jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al derrotar 2-1 a Chequia en un resultado que modificó el panorama del Grupo A. El conjunto asiático logró remontar el encuentro y sumó tres puntos fundamentales en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda, colocándose desde el inicio como uno de los equipos más incómodos del sector.

Más allá del resultado, el triunfo dejó una estadística que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y medios deportivos. Con la victoria sobre Chequia, Corea del Sur llegó a tres triunfos consecutivos frente a selecciones europeas en Copas Mundiales, una marca poco común para cualquier selección fuera del continente europeo y sudamericano.

Corea del Sur vino de atrás para vencer a Chequia en el primer día de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con los goles de Hwang In-Beom y Oh Hyeon-Gyu|Crédito:@theKFA

Corea del Sur construyó una racha contra rivales de Europa

La secuencia comenzó en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™, cuando los surcoreanos sorprendieron al mundo al derrotar 2-0 a Alemania en la fase de grupos. Aquel resultado provocó la eliminación del entonces campeón del mundo y quedó grabado como una de las mayores sorpresas de la historia del torneo.

La racha continuó en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, donde Corea del Sur derrotó 2-1 a Portugal en un encuentro dramático que le permitió avanzar a los octavos de final. Cuatro años después, la selección asiática volvió a imponerse a un rival europeo al vencer 2-1 a Chequia en su debut dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, extendiendo así una tendencia que ha comenzado a llamar la atención en el entorno internacional.

México enfrentará a un rival lleno de confianza

El dato adquiere todavía más relevancia porque Corea del Sur será el próximo rival de la Selección Mexicana dentro del Grupo A. El conjunto dirigido por Javier Aguirre tendrá enfrente a un equipo que llega fortalecido tras su victoria inaugural y que ha demostrado en los últimos años una notable capacidad para competir frente a selecciones de gran nivel.

TE PUEDE INTERESAR:

Aunque las estadísticas no garantizan resultados, la realidad es que Corea del Sur ha construido una identidad competitiva en las Copas Mundiales y ha sabido responder en partidos de máxima exigencia. Por ello, el próximo enfrentamiento ante México promete convertirse en uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada de la fase de grupos.

🇰🇷 DATAZO: COREA DEL SUR LE GANA POR TERCER PARTIDO CONSECUTIVO A UN EUROPEO EN MUNDIALES!



🇩🇪 2018: 2-0 vs Alemania

🇵🇹 2022: 2-1 vs Portugal

🇨🇿 2026: 2-1 vs Chequia pic.twitter.com/iOHhbaDIWY — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) June 12, 2026

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país te traerá totalmente EN VIVO y GRATIS los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluida la gran final del certamen. Además de los encuentros de la Selección Mexicana, podrás disfrutar los duelos más importantes de la fase de grupos, dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final y semifinales a través de la señal de TV Azteca Deportes.