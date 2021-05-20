Conoce a las mascotas de la Liga Mexicana de Beisbol

La Liga Mexicana de Beisbol arranca este jueves 20 de mayo, con un circuito altamente competitivo en el terreno, pero además en el departamento de mascotas, siendo uno de los grandes atractivos para la afición.

Entre las novenas, hay de todo en el tema de las mascotas, perros, lobos, aves y más, pero cada una ha adquirido una personalidad que encanta en las gradas especialmente con bailes, coreografías y mucho humor.

SIGUE AQUÍ EN VIVO EL JUEGO INAUGURAL SULTANES DE MONTERREY VS ACEREROS DE MONCLOVA

La pausa que se ha dado en el beisbol a causa del covid-19 dejó también a estas mascotas sin el escaparate para darse a conocer y entregar toda su pasión en cada ocasión que son requeridas.

La Furia, la mascota de los Acereros de Monclova, abre la campaña

Este jueves, durante el Juego Inaugural de la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol, se enfrentarán en el Estadio Monclova, los Sultanes de Monterrey en contra de los Acereros de Monclova, actuales monarcas.

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Será en este atractivo duelo que abre las hostilidades, cuando se presente en el campo, en las gradas y en todos los lugares en los que lo tenga permitido, la mascota de los Acereros, conocido como La Furia.

Este personaje, fue fundamental en la conquista del título del 2019, encantando en las gradas y siendo además atrayente por las características del vestuario.

Estas son las mascotas de la Liga Mexicana de Beisbol

En la Zona Sur, estas son las mascotas:

Bravo León, mascota de los Bravos de León

Rocco, mascota de los Diablos Rojos del México

TV AZTECA TRANSMITIRÁ SULTANES VS ACEREROS EN VIVO

Pochichoco, mascota de los Olmecas de Tabasco

Chacho, mascota de los Tigres de Quintana Roo

Leonel El Coronel, mascota de los Leones de Yucatán

Pepe Perico, mascota de los Pericos de Puebla

Lorenzillo, mascota de los Piratas de Campeche

Nelson, mascota de los Guerreros de Oaxaca

Águila de Veracruz

En la Zona Norte, estas son las mascotas

Toro Torín, mascota de los Toros de Tijuana

Rango el Lobo, mascota de los Generales de Durango

Kike Conejo, mascota de los Saraperos de Saltillo

Tico el Teco, mascota de los Tecolotes de los Dos Laredos

-La Furia, mascota de los Acereros de Monclova

-El Pollo Algodonero, mascota de los Algodoneros de Unión Laguna

-Perro Sultán, mascota de los Sultanes de Monterrey

-Cornelio, mascota de los Rieleros de Aguascalientes

-Mariachis de Guadalajara