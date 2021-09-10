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FOTOS: Leones derrotan en el Juego 3 a Toros en la Serie del Rey

Leones de Yucatán derrotaron a los Toros de Tijuana por pizarra de 2-0, para ponerse a una victoria de ganar la Serie del Rey.

Leones vs Toros Juego 3 Serie del REY
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Leones vs Toros Juego 3 Serie del REY
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