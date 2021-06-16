Julio César Chávez lanzó primera bola con los Mariachis de Guadalajara

A 4 días de que Julio César Chávez se suba al ring en su última pelea, se dio el tiempo para convivir y festejar su legado, asistiendo al duelo entre Pericos de Puebla y Mariachis de Guadalajara en el Estadio Panamericano, en donde lanzó la primera bola.

El próximo sábado, Julio César Chávez peleará ante Héctor “Macho” Camacho en el Estadio Jalisco, de la ciudad de Guadalajara, en donde ya se encuentra desde el lunes.

En la agenda del Gran Campeón Mexicano, estuvo el día martes un entrenamiento público en el centro de Guadalajara, Jalisco, en donde estuvo acompañado por su hijo Julio y Omar, quienes también pelearán el sábado.

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Chávez mostró a la afición su habilidad, que luce como un sus mejores años, los cuales se evocarán este sábado en el combate que tendrá Box Azteca desde las 10:00 PM.

En el evento abierto a sus seguidores, Julio César Chávez reiteró que irá a buscar lucir en su último pleito, asumiendo todos los riesgos, por lo que se quitará la careta en el cuarto y último round del combate.

Subrayó que le fue asignado un médico para darle seguimiento en estos días, quien de paso le hizo saber que quitarse la protección del rostro es imposible, pues un castigo importante podría dejarle hasta un derrame, sin embargo, el “Champ” ha pasado todas las recomendaciones de largo y se prepara para dar lo mejor en este combate.

Julio César Chávez disfruta del beisbol

Luego del entrenamiento público, Julio César Chávez se desplazó al Estadio Panamericano, casa de los Mariachis de los Mariachis de Guadalajara. Convivió con los jugadores, se abrazó con Adrián “El Titán” González y lanzó la primera bola, entre un ambiente de fiesta.

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Las imágenes se replicaron entre los asistentes, la afición al beisbol y al boxeo, en los medios de comunicación, que no pasaron de largo que el ex boxeador realizó un buen pitcheo.

Con esa motivación, Julio César Chávez apunta a su último duelo, pues además de tener 58 afirmó que ya no aguanta los entrenamientos ni el estrés que le ocasiona someterse a un régimen para una buena presentación.