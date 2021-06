Julio César Chávez se echa en contra a su médico

Este martes se llevó a cabo una sesión de entrenamiento pública en la Plaza de la Liberación de Guadalajara, Jalisco para que la afición tapatía, tuviera la oportunidad de demostrarle su respeto, admiración y cariño al “Gran Campeón Mexicano” Julio César Chávez, quien se dijo agradecido por los gestos y muestras de cariño.

En el marco de esta presentación pública en Guadalajara, Julio César Chávez reveló que mantiene la idea de quitarse la careta en la pelea, aunque un médico le ha prohibido esa acción por el alto riesgo.

“Gracias, la verdad que como siempre te digo, la bendición de la gente es lo más importante, eso es lo que me alienta, a pesar de mi edad, el cariño de la gente me alienta a dar un poquito más de, pues de lo poquito que queda del gran campeón mexicano”, comentó Chávez.

Aprovechó la presencia del micrófono de Azteca Jalisco, para mandarle un mensaje a su público y habló del cartel extraordinario que integra la función llamada “Tributo a los Reyes”.

“No pues, la verdad van a ver una gran velada, aparte pelean Omar y Julio. Omar va a una pelea con “El Inocente” Álvarez, la trilogía, una pelea difícil y luego Julio va con esta leyenda internacional Anderson Silva. Va en un peso que no es de él, me entiendes, nunca ha peleado Julio en 83 kilos. Entonces, pues estoy un poco nervioso pero así es esto. Si no hay nerviosismo no hay adrenalina”, recalcó el “Champ”.

Firme, Julio César Chávez en su idea de quitarse la careta

La pelea será a 4 rounds con careta, pero JC Chávez considera la opción de retirársela en el último episodio para que la afición pueda verle el rostro y recuerde ese momento, de por sí épico, con mayor detalle.

TE PODRÍA INTERESAR: CHÁVEZ AMENAZA AL ‘MACHO’ CAMACHO JR

“Sí la verdad si, o sea, estoy un poco preocupado. Lógicamente “Machito” Camacho está mucho más joven que yo, me entiendes. Y esta cosa ya se tornó un poco personal, y aunque sea con careta es peligroso para mí, me entiendes”.

La preocupación radica en los 20 años de diferencia que hay entre “El Gran Campeón Mexicano” y el hijo de su rival, además de las 20 libras que “Machito” le saca a JC. Además Julio compartió que ya recibió instrucciones precisas de un médico especialista que le prohíbe retirarse la careta. Porque el riesgo que corre de sufrir un derrame cerebral está presente.

“Fíjate que me trajeron un doctor, y el doctor, no acepta. Me dice que no puedo quitarme la careta, que es muy peligroso y que puede darme un derrame cerebral. Pero yo estoy en lo mío yo estoy pensando que me voy a quitar la careta en el último round y que sea lo que dios quiera, me entiendes, pero sí, mis hijos están muy preocupados”.

Box Azteca transmitirá en vivo la pelea de Julio César Chávez

El sábado 19 de junio, La Casa del Boxeo se vestirá de gala, para la pelea de Julio César Chávez con el cual se despide de este deporte, midiéndose ante Héctor “Macho” Camacho.

El duelo arrancará a las 10:00 PM y lo podrás seguir por aztecadeportes.com, nuestra App y por Azteca Siete.