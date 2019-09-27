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¡Las mejores imágenes de la Serie del Rey!

Acereros de Monclova superó 6-3 a Leones de Yucatán en el tercer juego de la Serie del Rey.

Por: Azteca Deportes

Serie del Rey
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