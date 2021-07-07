Leones de Yucatán imponen su ley ante Bravos de León

Los Leones de Yucatán batearon en el momento justo, para derrotar la noche de este martes a los bravos de León, por 7-4 en el Parque Kukulcán Alamo, de la ‘Blanca Mérida’.

Los aficionados que se dieron cita en “La Cueva” disfrutaron una entretenida reyerta de jugadas y volteretas, que terminó decantándose a favor de los reyes de la selva, quienes alargaron su buena racha, en esta segunda mitad de la temporada regular en la LMB.

La pizarra se inauguró muy temprano, al venir imparable de Brandon Villarreal, que empujó al plato a Frank Díaz, para darle ventaja a León en el segundo rollo; pero las fieras reaccionaron al instante y le dieron la vuelta al score, con par de carreras remolcadas por sencillo de Yadir Drake, y poderoso indiscutible de Luis ‘Pepón’ Juárez.

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Los Bravos retomaron la ventaja en el quinto rollo, apoyados con bambinazo de dos carreras de Chris Roberson, pero nuevamente la reacción local no tardó en llegar, para hacer un par de registros y ponerse al frente 4-3 con Art Charles y Fernando Pérez.

León luchó todo el encuentro ante Leones

León aprovechó un titubeo del relevo de Leones en el séptimo giro, para hacer una con extrabase productor de Gilberto Carrera, y en el cierre de este capítulo, las fieras sacaron las garras, para dar un zarpazo gracias a imparable del ‘Pepón’ Juárez que remolcó a Walter Ibarra.

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Ya en la octava, el cubano Yadir Drake puso cifras condenatorias, descargando su bat con jonrón de dos carreras.

Juárez, contento con la victoria de Leones de Yucatán

“Aquí seguimos luchando juego a juego, todos aquí queremos ganar y estoy feliz de poder sumar a lo más importante que es ganar. Lo bueno es que hoy nos están saliendo esos resultados que hemos buscado desde el inicio”, comentó Juárez.

La victoria fue para el zurdo Manuel Chávez, y el salvamento se lo apuntó Josh Lueke. El revés se lo llevó Alex Reyes, de Bravos.