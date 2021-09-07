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Serie del Rey Juego 1 - Toros vs Leones

Leones de Yucatán, campeones de la Zona Sur, se llevan el primer juego de la Serie del Rey ante Toros de Tijuana, campeones de la Zona Norte

Por: Azteca Deportes

Serie del Rey Copa Zaachila LMB 2021
Toros de Tijuana vs Leones de Yucatán Juego 1
Toros de Tijuana vs Leones de Yucatán Juego 1
Toros de Tijuana vs Leones de Yucatán Juego 1
Toros de Tijuana vs Leones de Yucatán Juego 1
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